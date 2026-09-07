9 Ülke, 98 üniversiteden 467 araştırmacı TURKCESS Kongresi’nde buluştu

Eğitim ve sosyal bilimler alanında uluslararası akademik buluşmalara ev sahipliği yapan TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi’nin 12’incisi Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde Kıbrıs’ta gerçekleştirildi. “Yeni Yüzyılda Eğitimde Kapsayıcılık, Sürdürülebilirlik ve Dönüşüm” temasıyla düzenlenen kongreye Türkiye’den KKTC’ye, Azerbaycan’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne, Birleşik Krallık’tan Kosova, İtalya, Nijerya ve Almanya’ya kadar 9 ülkeden, 98 farklı üniversiteyi temsil eden 467 araştırmacı katıldı.

Üç gün boyunca yoğun bir akademik programla devam eden kongre, 340 bildiri, 12 çağrılı konuşma ve 8 atölye çalışması ile tamamlandı. Kongre kapsamında eğitim ve sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde yürütülen güncel araştırmalar, akademik çalışmalar ve yeni yaklaşımlar katılımcılarla paylaşılırken, farklı ülkelerden araştırmacılar bilgi ve deneyimlerini bir araya getirme fırsatı buldu.

Kongrenin açılışında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Murad Aktuğ, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Kongre Düzenleme Kurulu Başkanlarından Prof. Dr. Umut Akçıl ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX birer konuşma yaptı. Ai. Prof. DUX, “Farklı ülkelerden, üniversitelerden ve akademik disiplinlerden değerli bilim insanlarını bir araya getiren bu kongrenin, bilimsel düşüncenin gelişmesine, yeni fikirlerin ortaya çıkmasına ve uluslararası akademik iş birliklerinin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Türk Dünyası Hizmet Ödülü ve teşekkür plaketleri takdim edildi...

TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi kapsamında “Türk Dünyası Hizmet Ödülü” ile teşekkür plaketleri takdim edildi. Kongreye katkılarından dolayı Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu adına hazırlanan teşekkür plaketi, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Murad Aktuğ’a verilirken, kongreye ev sahipliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile kongre paydaşlarından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu’na da teşekkür plaketi takdim edildi.

Törende, Türk dünyasına yaptığı katkılar ve çalışmaları nedeniyle bu yıl “Türk Dünyası Hizmet Ödülü”ne layık görülen Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın ödülünü ise Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamaması nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz aldı. Ödül, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından takdim edildi.

Eğitimde Dönüşüm Farklı Yönleriyle Değerlendirildi!

Kongrenin ilk günü, açılış seremonisinin ardından yükseköğretimde kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik dönüşümünün değerlendirildiği panelle devam etti. Gün boyunca öğrenme mühendisliği, kapsayıcı eğitim, ebeveynlik, matematik eğitimi ve eğitim politikaları üzerine çağrılı konuşmalar gerçekleştirilirken, işlevsel mükemmeliyetçilik ve sınıf dışı eğitim başlıklarında atölye çalışmaları yapıldı. Eş zamanlı sözlü sunumlarda ise yapay zekâ ve eğitim, öğrenci refahı, psikolojik sürdürülebilirlik, akademik yaşam, matematik, STEM, dijital okuryazarlık, öğretmen eğitimi, kapsayıcı eğitim, aile ve sosyal bilimler gibi farklı alanlardaki çalışmalar paylaşıldı.

Kongrenin ikinci gününde ise çağrılı konuşmalar, atölyeler ve paralel sunumlarla akademik program sürdü. Çağrılı konuşmalarda sürdürülebilir akademik yazım, affetme, travma, sosyal bilgiler eğitimi, kapsayıcı eğitim ve yükseköğretimde pedagojik yaklaşımlar ele alındı. Atölyelerde ise pozitif psikoloji, kabul ve kararlılık terapisi, psikoterapi, drama, aile terapisi ve eğitimde animasyon kullanımı üzerine çalışmalar gerçekleştirildi. Sekiz salonda eş zamanlı yapılan sözlü sunumlarda yapay zekâ ve eğitim, öğretmen eğitimi, sürdürülebilirlik, iklim ve çevre, dijital vatandaşlık, özel eğitim, psikolojik danışmanlık, psikoterapi, aile ve ebeveynlik, travma, dijital bağımlılık, matematik ve Türkçe eğitimi, yükseköğretim, eğitim politikaları, kültür, edebiyat ve ekonomi gibi farklı konular değerlendirildi.

Kongrenin üçüncü gününde ise katılımcılar için sosyal ve kültürel program düzenlendi. Program kapsamında Kapalı Maraş ve Gazimağusa’yı kapsayan gezi gerçekleştirildi. Böylece eğitim ve sosyal bilimlerin farklı disiplinlerini buluşturan kongre, bilimsel paylaşımın yanı sıra katılımcıların kültürel etkileşim ve deneyimlerini de zenginleştiren programla tamamlandı.

Murad Aktuğ: “Bilgi paylaşıldıkça çoğalır, iş birliği değere dönüşür.”

Eğitimin geleceğinin ortak çalışmalar ve bilimsel çözümlerle şekillendirilebileceğini belirten Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Murad Aktuğ, kongrenin “Yeni Yüzyılda Eğitimde Kapsayıcılık, Sürdürülebilirlik ve Dönüşüm” temasının çağın eğitim anlayışı açısından önem taşıdığını söyledi. Aktuğ, “Geleceğin eğitimi hiçbir bireyi geride bırakmayan, değişime açık, sürdürülebilir ve insanı merkeze alan bir eğitim olmak durumunda” dedi.

Kongrede ortaya çıkacak bilimsel çalışmaların Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşılmasının eğitim politikalarına katkı sağlayacağını ifade eden Aktuğ, akademisyenleri Bakanlığın 2030 eğitim vizyonunu da incelemeye davet etti. “Bilimin sınırı yoktur. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır, iş birliği değere dönüşür, uygulama geleceğe dönüşür” diyen Aktuğ, kongrede ortaya konulacak fikirlerin akademik dünyanın yanı sıra öğrenciler ve öğretmenler için de önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu: “Bu kongreyi, Türk yükseköğretim vizyonunda eğitimi bugünden tasarlama çabasının önemli bir parçası olarak görüyorum.”

Kongrede yaptığı konuşmasına YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın selamlarını ileterek başlayan Üniversitelerarası Kurul Başkanı ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, kongrenin temasının günümüzün temel meseleleriyle örtüştüğünü dile getirerek, eğitim anlayışının yapay zeka, teknolojik dönüşüm, iklim değişikliği, göç, toplumsal eşitsizlikler ve kültürel çeşitlilik gibi gelişmelerle birlikte yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin COP31 kapsamında ortaya koyduğu vizyon ile kongrenin temasının büyük ölçüde örtüştüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Erenoğlu, bilim, teknoloji, yenilik, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanlarında akademi, gençler, özel sektör ve sivil toplumun iş birliğinin önem taşıdığını belirtti.

Yükseköğretim kurumlarının küresel sorunlara çözüm geliştiren, kapsayıcı, yenilikçi ve geleceğe yön veren yapılar olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Erenoğlu “Üniversiteler dünyadaki gelişmeleri yalnızca takip eden değil, geleceğin nasıl şekilleneceğine katkı sunan kurumlar olmak durumunda” dedi.

Bu yaklaşımla TURKCESS’in yalnızca bilimsel bir toplantı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Erenoğlu, “Bu kongreyi, Türk yükseköğretim vizyonunda eğitimi bugünden tasarlama çabasının önemli bir parçası olarak görüyorum” dedi. Kongrede ortaya çıkacak sonuçların Üniversitelerarası Kurul ve YÖK gündemine taşınacağını da ifade etti.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Eğitim dünyasının yapay zeka karşısındaki temel meselesi, teknolojiye yetişmekten çok daha büyüktür.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise eğitimdeki dönüşümün üniversitelerin rolünü yeniden ele almayı gerektirdiğini belirterek, üniversitelerin; bilim, sanat ve sporla öğrencilerin gelişimini desteklemesi gerektiğini ifade etti. Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim, sanat ve spor olmak üzere üç temel sütun üzerine yapılandığını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, üniversitenin son beş yılda 7 bin 500’ün üzerinde bilimsel yayına imza attığını ve bu çalışmaların 100 binin üzerinde atıf aldığını söyledi. Bilimsel üretimin yanı sıra bilginin toplumsal değere dönüşmesine de önem verdiklerini vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Üniversitelerin yalnızca bilgi üreten değil, bilgiyi toplumsal değere dönüştüren kurumlar olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Yapay zekanın eğitimde yarattığı dönüşüme de değinen Prof. Dr. Şanlıdağ, teknolojik gelişmeler karşısında üniversitelerin insana özgü nitelikleri daha da güçlendirmesi gerektiğini belirterek, “Eğitim dünyasının yapay zeka karşısındaki temel meselesi, teknolojiye yetişmekten çok daha büyüktür” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Şanlıdağ, merak, eleştirel düşünme, yaratıcılık, etik karar verme ve empati gibi insana özgü özelliklerin gelecekte daha da önemli hale geleceğini söyledi. Kongrelerin yalnızca bildirilerin sunulduğu etkinlikler olmadığını ifade eden Prof. Dr. Şanlıdağ, “Farklı alanlarda çalışan insanları aynı soruların etrafında buluşturan, yeni düşüncelerin birbirine temas etmesini sağlayan bir akademik karşılaşma alanıdır” dedi.

Prof. Dr. Umut Akçıl: “Bireyin gelişimi toplumla, toplumsal değişim ise eğitimle birlikte şekillenir.”

Eğitim ve sosyal bilimlerin ortak amacının insanı ve toplumu anlamak ve daha iyi bir gelecek inşa etmek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Umut Akçıl, “Bireyin gelişimi toplumla, toplumsal değişim ise eğitimle birlikte şekillenir” dedi. Kongrenin “Yeni Yüzyılda Eğitimde Kapsayıcılık, Sürdürülebilirlik ve Dönüşüm” temasıyla gerçekleştirildiğini hatırlatan Prof. Dr. Akçıl, yapay zeka, iklim değişikliği, göç, toplumsal eşitsizlikler ve kültürel değişim gibi gelişmelerin eğitim ve toplum üzerinde önemli dönüşümler yarattığını ifade etti. Bu sorunların yalnızca teknolojik veya ekonomik açıdan değil, insani ve toplumsal yönleriyle de ele alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Akçıl, kapsayıcılığın önemine dikkat çekerek, “Kapsayıcılık, farklı olanı değiştirmeye çalışmak yerine farklılıklarla birlikte yaşamayı öğrenmektir” dedi.