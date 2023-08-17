“Piroi” (Gaziler) sakinleri geçiş noktasının açılması taleplerini yineledi

“Piroi” (Gaziler) köyünde ikamet eden Kıbrıslı Rumlar, bölgede geçiş noktası açılması taleplerini Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ve Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Annita Dimitriu’ya gönderdikleri bir mektupla yinelediler.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Piroi İhtiyar Heyeti ve Göçmen Komitesi” tarafından yazılı iletilen talebin Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcü Vekili Doksa Komodromu tarafından teslim alındığını yazdılar.

Habere göre, Komodromu mektubu teslim aldığı sırada yaptığı açıklamada, hükümetin yeni geçiş noktalarının açılmasını desteklediğini ve geçiş noktalarının iki toplum arasındaki iletişim ve teması iyileştirdiklerini ifade etti.

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