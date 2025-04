Pharos Sanat Vakfı’nda bu kez de müthiş bir Fransız Oda Müziği akşamı yaşadık

Murat OBENLER

Pharos Sanat Vakfı bu kez de Fransadan dünyaca ünlü kemancı David Haroutunian, piyanist Théo Fouchenneret ve tamamı kadınlardan oluşan Quatuor Magenta’yı ağırladı. Institut français de Chypre işbirliği ve Société Générale Bank Cyprus sponsorluğunda 2 Nisan Çarşamba gecesi Lefkoşa'daki The Shoe Factory'de gerçekleşen konserde ilk olarak David Haroutunian, piyanist Théo Fouchenneret ikili olarak sahne alarak César Franck’ın bestesini ve daha sonra sahne alan Ida Derbesse - 1. Keman, Elena Watson-Perry - 2. Keman, Claire Pass-Lanneau – viyola ve Fiona Robson – viyolonsel oluşan Quatuor Magenta , ünlü besteci Robert Schumann’ın eserini icra etti. Aranın ardında ise müzisyenler hep birlikte sahne alarak Ernest Chausson’un eserini icra ettiler.



Yabancı misyonlar konsere büyük ilgi gösterdi

Geceye Kıbrıs’taki yabancı misyonlar büyük ilgi gösterirken Fransa, İtalya, Slovenya, Yunanistan, Mısır, İsviçre ve Brezilya’nın Kıbrıs büyükelçileri geceyi beğeniyle takip ettiler.



Sanatseverler uyum, estetik ve müzikal mükemmelliğe şahit oldu

Ermenistan ve Rusya Ulusal Filarmoni Orkestraları, Moskova Oda Orkestrası ve Strazburg Filarmoni Orkestrası gibi ünlü orkestralarla solist olarak sahne aldı David Haroutunian kemandaki ustalığı ile herkesi kendine hayran bırakırken piyanist Théo Fouchenneret de başarılı performansıyla göz doldurdu. La Croix gazetesi tarafından "teknik disiplin, zarafet ve müzikal mükemmelliğin bir modeli" olarak tanımlanmış, Diapason tarafından "dikkat çekici dengesi, esnekliği ve kendiliğindenliği" nedeniyle övülmüş dört olağanüstü kadın müzisyenden oluşan bol ödüllü Quatuor Magenta da icra ettiği her parçadaki uyum, başarı ve disiplinli icralarıyla sanatseverlerin gönlünde taht kurdu.

Gecede şu parçalar icra edildi: César Franck… Sonata for Violin & Piano in A major (1886)

Robert Schumann… String Quartet in A minor Op.41, No.1 (1842)

Ernest Chausson…. Concerto for Violin, Piano & String Quartet in D major, Op.21 (1892)