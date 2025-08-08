“Patlayan trafo değil hükümettir”

Güzelyurt Trafo Merkezi’ndeki arıza nedeniyle ülkenin karanlığa gömülmesine tepki gösteren Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Hükümet kafasını deve kuşu gibi kuma gömmeyip başta El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu olmak üzere El-Sen yetkililerinin uyarılarını dikkate alsaydı bu yaşanmazdı” dedi.

“Trafo patlamış” bahanesiyle ülkenin karşısına çıkılamayacağını belirten Serdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Güzelyurt Trafo Merkezi’nde yaşanan patlama nedeniyle ülkenin karanlığa gömülmesi, enerji alanındaki yapısal sorunları bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu olayın basit bir teknik arıza olarak geçiştirilemeyeceği, asıl sorunun yıllardır ihmal edilen enerji politikaları olduğu ortadadır.

‘Mış, Muş’la enerji politikaları yönetilemez. 2025 yılında yaşadığımız bu çağdışı manzarayı kabul etmiyoruz. Halkımız bu gerçeği artık görmelidir. Santrali durumu El-Sen tarafından defalarca dile getirildi. Sokaktaki vatandaş artık bu halkın dostunun El-Sen olduğunu görmelidir. Hükümetin tek derdi ‘vatandaşın cebinden parayı nasıl alırız olmuştur. Yandaşların cebini doldurmak tek hedefleri oldu. Bu anlayışla enerji politikası buraya kadar giderdi. Patlayan trafo değil, hükümetin enerji politikasıdır. Halkımız tepki gösterilecek yerin El-Sen değil hükümet olduğunu artık anlamalıdır. Enerji başta olmak üzere bu ülkede yaladığımız sorunların kaynağı yönetselidir”

El-Sen’in, ülkenin enerji güvenliği konusunda gerçek anlamda halkın dostu olduğunu belirten Serdaroğlu, tepkilerin sendikaya değil, hükümetin ihmalkâr tutumuna yönelmesi gerektiğini söyledi. Serdaroğlu, “enerji başta olmak üzere ülkede yaşanan sorunların temelinde kötü yönetim, plansızlık ve çıkar ilişkileri yatıyor” dedi.