Paslanmaz Tank ve Paslanmaz Depo Boyutları
Paslanmaz tank ve paslanmaz depo boyutları; depolanacak ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri, ihtiyaç duyulan kapasite ve kullanım alanının şartlarına göre özel olarak planlanır.
kullanılır. Ayrıca uygun ölçülerde seçilen paslanmaz depo ve tank çözümleri, işletmelere yüksek güvenlik, uzun kullanım ömrü ve maliyet avantajı sağlayarak sürdürülebilir bir
depolama altyapısı oluşturur.
Paslanmaz Tank ve Paslanmaz Depo Hijyen Standartları
Paslanmaz tank ve paslanmaz depo hijyen standartları, depolanan ürünlerin sağlık açısından güvenli ve kalite açısından korunmuş şekilde muhafaza edilmesi için titizlikle oluşturulur. Pürüzsüz ve gözeneksiz paslanmaz çelik yüzeyler, mikroorganizma ve bakteri oluşumunu minimum seviyeye indirerek hijyenin sürekliliğini sağlar. Temizliği kolay olan ve sanitasyon uygulamalarına uyumlu tasarımları sayesinde paslanmaz tank ve paslanmaz depo sistemleri; gıda, ilaç ve kimya gibi yüksek hassasiyet gerektiren sektörlerde güvenle tercih edilir.
Paslanmaz tank ve paslanmaz depo boyutları, depolama ihtiyacının doğru ve verimli şekilde karşılanması açısından büyük önem taşır. Gıda, ilaç, kimya ve sanayi sektörlerinde kullanılan paslanmaz tank ve paslanmaz depo sistemleri; 100 litreden on binlerce litreye
kadar farklı kapasite ve ölçülerde üretilebilir.
100 – 500 Litre Paslanmaz Tank ve Paslanmaz Depo
Küçük hacimli paslanmaz tank ve paslanmaz depolar; laboratuvarlar, Ar-Ge çalışmaları, butik gıda üretimi ve pilot üretim tesislerinde kullanılır. Numune saklama ve kısa süreli depolama için idealdir.
500 – 1.000 Litre Paslanmaz Tank ve Paslanmaz Depo
Bu boyutlardaki paslanmaz tank ve paslanmaz depolar; süt toplama merkezleri, küçük ölçekli
içecek üreticileri ve kozmetik tesislerinde tercih edilir. Esnek ve taşınabilir çözümler sunar.
1.000 – 5.000 Litre Paslanmaz Tank ve Paslanmaz Depo
Orta ölçekli üretim yapan işletmelerde yaygın olarak kullanılır. Gıda, ilaç ve kimya sektörlerinde sıvı hammaddelerin güvenli depolanmasını sağlar.
5.000 – 10.000 Litre Paslanmaz Tank ve Paslanmaz Depo
Endüstriyel tesislerde kullanılan bu kapasitedeki paslanmaz tank ve paslanmaz depolar; yüksek hacimli sıvı depolama ihtiyaçları için uygundur. Proses ve üretim hatlarına entegre edilebilir.
10.000 – 50.000 Litre Paslanmaz Tank ve Paslanmaz Depo
Büyük ölçekli fabrikalar, rafineriler ve organize sanayi bölgelerinde tercih edilir. Uzun süreli
ve sürekli depolama gerektiren uygulamalarda kullanılır.
50.000 Litre ve Üzeri Paslanmaz Tank ve Paslanmaz Depo
Bu boyuttaki paslanmaz depo ve tank sistemleri; enerji, petrokimya, kimya ve büyük gıda üretim tesislerinde kullanılır. Maksimum dayanıklılık ve uzun ömürlü depolama çözümleri sunar.
Paslanmaz Tank ve Paslanmaz Depo İlaç Sektöründe Kullanılması
Paslanmaz tank ve paslanmaz depo sistemlerinin ilaç sektöründe tercih edilmesi, sıkı hijyen kuralları ve ürün güvenliği zorunlulukları açısından kritik bir gerekliliktir. İlaç
üretiminde kullanılan hammaddeler, sıvı formülasyonlar ve aktif maddeler; paslanmaz tank ve paslanmaz depolar sayesinde dış etkenlerden korunarak kontaminasyon riski olmadan muhafaza edilir. Gözeneksiz ve pürüzsüz yüzey yapısı ile yüksek korozyon direnci, ilaçların kimyasal stabilitesinin korunmasına önemli katkı sağlar.