Paslanmaz tank ve paslanmaz depo boyutları; depolanacak ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri, ihtiyaç duyulan kapasite ve kullanım alanının şartlarına göre özel olarak planlanır. Gıda, kimya ve sanayi sektörlerinde yaygın şekilde tercih edilen paslanmaz tank ve paslanmaz depo sistemleri; düşük hacimli uygulamalardan yüksek kapasiteli endüstriyel tesislere kadar geniş bir ölçü ve tasarım çeşitliliği sunar. Doğru boyutlandırma sayesinde hem üretim ve depolama süreçleri daha verimli hale gelir hem de tesis içi alan en etkin şekilde

kullanılır. Ayrıca uygun ölçülerde seçilen paslanmaz depo ve tank çözümleri, işletmelere yüksek güvenlik, uzun kullanım ömrü ve maliyet avantajı sağlayarak sürdürülebilir bir

depolama altyapısı oluşturur.

Paslanmaz Tank ve Paslanmaz Depo Hijyen Standartları

Paslanmaz tank ve paslanmaz depo hijyen standartları, depolanan ürünlerin sağlık açısından güvenli ve kalite açısından korunmuş şekilde muhafaza edilmesi için titizlikle oluşturulur. Pürüzsüz ve gözeneksiz paslanmaz çelik yüzeyler, mikroorganizma ve bakteri oluşumunu minimum seviyeye indirerek hijyenin sürekliliğini sağlar. Temizliği kolay olan ve sanitasyon uygulamalarına uyumlu tasarımları sayesinde paslanmaz tank ve paslanmaz depo sistemleri; gıda, ilaç ve kimya gibi yüksek hassasiyet gerektiren sektörlerde güvenle tercih edilir.

Paslanmaz Tank ve Paslanmaz Depo Boyutları

Paslanmaz tank ve paslanmaz depo boyutları, depolama ihtiyacının doğru ve verimli şekilde karşılanması açısından büyük önem taşır. Gıda, ilaç, kimya ve sanayi sektörlerinde kullanılan paslanmaz tank ve paslanmaz depo sistemleri; 100 litreden on binlerce litreye

kadar farklı kapasite ve ölçülerde üretilebilir.

100 – 500 Litre Paslanmaz Tank ve Paslanmaz Depo

Küçük hacimli paslanmaz tank ve paslanmaz depolar; laboratuvarlar, Ar-Ge çalışmaları, butik gıda üretimi ve pilot üretim tesislerinde kullanılır. Numune saklama ve kısa süreli depolama için idealdir.

500 – 1.000 Litre Paslanmaz Tank ve Paslanmaz Depo

Bu boyutlardaki paslanmaz tank ve paslanmaz depolar; süt toplama merkezleri, küçük ölçekli

içecek üreticileri ve kozmetik tesislerinde tercih edilir. Esnek ve taşınabilir çözümler sunar.

1.000 – 5.000 Litre Paslanmaz Tank ve Paslanmaz Depo

Orta ölçekli üretim yapan işletmelerde yaygın olarak kullanılır. Gıda, ilaç ve kimya sektörlerinde sıvı hammaddelerin güvenli depolanmasını sağlar.