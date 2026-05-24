“Özgür Özel’in yanındayız”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’den Özgür Özel’e destek mesajı:

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

İncirli, CHP Genel Merkezi’nde ortaya çıkan görüntüleri büyük bir üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, yıllardır demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve sosyal adaletin teminatı olmuş bir yapı içerisinde partililerin karşı karşıya gelmesinin ve kolluk kuvvetlerinin müdahalesinin endişe verici olduğunu ifade etti.

CTP olarak görüşlerinin net olduğunu kaydeden İncirli, bir siyasi partinin iç işleyişine ilişkin sorunların çözüm zemininin parti tüzüğü çerçevesinde delegenin iradesi ve üyenin oyu olduğunu vurguladı. Yargı süreçlerinin siyasi mücadelede araçsallaştırılmasının, hangi taraftan gelirse gelsin kurumsal siyasete uzun vadede zarar vereceğini belirten İncirli, bu yaklaşımın demokratik teamüller açısından sorgulanması gerektiğini söyledi.

Açıklamada, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, uzun yıllar hizmet ettiği partisinin genel merkezine kolluk kuvvetleri eşliğinde girilmesi sonucunu doğuran hukuki süreci tercih etmiş olmasının siyasi meşruiyet açısından tartışılması gerektiği ifade edildi. Sandıkta delegenin iradesiyle şekillenen bir genel başkanlığın yargı kararıyla “tedbiren” geri alınmasının ve sürecin partililer arasında fiziki gerilime dönüşmesinin, CHP’nin temsil ettiği siyasi gelenekle bağdaşmadığı kaydedildi.

CTP’nin açıklamasında, demokratik sol ailenin Türkiye’deki en köklü temsilcilerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu süreci kendi iç dinamikleri içerisinde aşacağına olan inanç da dile getirildi. Açıklamada ayrıca, Özgür Özel ve CHP’lilere destek mesajı verilerek, ortak demokratik değerlerin galip geleceğine olan inancın sürdüğü belirtildi.