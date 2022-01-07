Özgöçmen: “38 sağlık çalışanı COVID-19”
Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, sağlık çalışanları arasındaki COVID-19 vaka sayısının 38’e yükseldiğini açıkladı.
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Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, sağlık çalışanları arasındaki COVID-19 vaka sayısının 38’e yükseldiğini açıkladı. Özgöçmen, 4 hemşire, 1 şoför, 1 ebe ve 1 asistan doktorun daha Pozitif olduğunu belirtti.
Açıklama şöyle:
“30 pozitif vakamıza ek olarak.
Kalkanlı yaşam evinde 4 hemşire pozitif.
Güzelyurt sağlık merkezinde 1 şöför pozitif.
Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi
kadın doğum servisinde 1 ebe pozitif.
1 asistan dr pozitif.
Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi intaniye servisi 1 doktor pozitif.
Toplam vakamız 38 ye yükseldi.”
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