Özgöçmen: “38 sağlık çalışanı COVID-19”

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, sağlık çalışanları arasındaki COVID-19 vaka sayısının 38’e yükseldiğini açıkladı. Özgöçmen, 4 hemşire, 1 şoför, 1 ebe ve 1 asistan doktorun daha Pozitif olduğunu belirtti.

Açıklama şöyle:

“30 pozitif vakamıza ek olarak.

Kalkanlı yaşam evinde 4 hemşire pozitif.

Güzelyurt sağlık merkezinde 1 şöför pozitif.

Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi

kadın doğum servisinde 1 ebe pozitif.

1 asistan dr pozitif.

Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi intaniye servisi 1 doktor pozitif.

Toplam vakamız 38 ye yükseldi.”