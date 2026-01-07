“Ozanköy'de mahkemeye herhangi bir arazi tahsis edilmedi, Bakanlar Kurulu kararı düzeltilmeli”

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Bakanlar Kurulu tarafından alınan “Ozanköy`de mahkeme binası yapılabilmesi amaçlı arazi verilmesi” başlıklı kararın düzeltilmesi ve mahkemelerin ihtiyaç duymakta olduğu arazi tahsisinin yapılması beklentisi içerisinde olduklarını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Özerdağ, “Bakanlar Kurulunun Ü(K-1) 745-2025 sayılı “Ozanköy`de mahkeme binası yapılabilmesi amaçlı arazi verilmesi” başlıklı 15 Nisan 2025 tarihli kararını, aylar sonra, bir sivil toplum örgütü temsilcilerini kabulü sırasında üzülerek öğrendiğini ifade etti.

Yaptıkları araştırma sonunda öğrendiklerinin kamuoyunun bilgilenmesi bakımından bu açıklamayı yapmayı zorunluluk haline getirdiğini ifade eden Özerdağ, “KKTC bir hukuk devletidir. Yasama ve yürütme ile birlikte yargı, devletin ayakta durmasında yaşamsal önemi olan kurumsal yapıdır. Yargının bu kurumsal yapı altında anayasal görevlerini yerine getirebilmesi için yasama ve yürütme tarafından yargının ihtiyaçlarının karşılanması ile sağlanabilir. Böylelikle yargı efektif şekilde çalışmalarını yürütebilir ve yargıya olan güven zedelenmez” ifadelerini kullandı.

“Öncelikle Ozanköy`de mahkemeye herhangi bir arazi tahsis edilmediğini halkımızın bilgisine getirmek isterim” diyen Özerdağ, Yüksek Mahkemenin 2024 yılından beridir birçok kez gerek Girne ve gerekse Gazimağusa için yetkililerden arazi tahsisi talebi yapılmış olmasına rağmen bugüne kadar herhangi bir adım atılmadığını vurguladı.

Özerdağ açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İlgili Bakanlar Kurulu kararının başlığı “Ozanköy`de mahkeme binası yapılabilmesi amaçlı arazi verilmesi” olsa da, kararın içeriği okunduğunda arazi tahsisinin, mahkemeye değil özel bir şahsa yapıldığı anlaşılmaktadır.

Bu karara konu tahsis, Mahkemeye değil, 2019 yılında mahkemelere tahsis edilen Girne Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde bulunan (Pafta/Harita No.XII/21.1.VII Blok C numaralı parsel üzerindeki) binaya, taşınmaz mala Girne Kaza Mahkemesindeki 9716/2024 sayılı ceza davası kararındaki tanımlamaya göre, kanunsuz olarak giren, devamında işgalci statüsünde tasarruf eden şahsa, yapılmıştır. Zaten mevcut binanın bir kısmı 12 Aralık 2019 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile mahkemeye tahsis edilmiş olup 15 Nisan 2025 tarihli karar ile mahkemeye yeni bir arazi tahsisi sözkonusu değildir.

Söz konusu şahsın herhangi bir hakka dayanmaksızın işgalci olarak kullanımında olan bina Başsavcılık tarafından dosyalanan ceza davasında, ilgili şahsın kanunsuz olarak taşınmaz mala girmiş olduğunun kendi kabulü ile tahliye hükmü verilmiş, Temmuz 2025 ayı içerisinde de konu şahsın binadan tahliyesi sağlanmıştır.”

Özerdağ, Yüksek Mahkeme olarak yıllardır ve bilhassa son bir yılı aşkın süredir Girne ve Gazimağusa mahkemelerinin ihtiyacı olan arazilerle ilgili yapmış oldukları taleplerin karşılığında, herhangi bir somut adım atılmadığını ve bu kazaların ihtiyacı olan mahkeme binalarının inşası için arazi tahsisine gidilmediğini de üzülerek kamuoyu ile paylaşmak istediğini belirtti.

Mahkemelerin daha süratli çalışabilmesi ve ihtiyaç duyulan yargıç ve personelle birlikte mahkeme salonlarının tamamlanabilmesi için, Girne ve Gazimağusa`da binaya ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Özerdağ, “Daha önce de birçok kez ifade ettiğim üzere Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, Gazimağusa Kaza Mahkemesi binasında yeterli yer olmadığından yıllar öncesinde İskele’de oturum yapmaya başlamış ve halen İskele Kaza Mahkemesinde oturum yapmaya devam etmektedir” dedi.

Özerdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gazi Mağusa Kaza Mahkemesinin fiziki altyapısı, Ağır Ceza Mahkemesine ve yeni yargıç görevlendirmesine müsait değildir. Ek bina yapılmasına olan ihtiyaç acildir.

Girne Kaza Mahkemesinin durumu da, Gazi Mağusa Mahkemesinden farksız değildir. Girne’deki mahkeme binası, ne yargıç ve mahkeme salonları için, ne de personel için yeterlidir.

Girne Kaza Mahkemesinde, artan ceza davaları nedeniyle, ciddi güvenlik sorunları yaşanmaktadır. Bu sorunları gidermek için, Girne Kaza Mahkemesinin tam karşısında yer alan, bir kısmı Su İşlerine Dairesi’nin birkaç memuru tarafından kullanılan binanın tamamı ve yanındaki arsanın mahkemeye tahsis edilmesini defalarca talep ettik. Maalesef aylardır bu taleplerimize cevap alamazken, söz konusu binada işgalci konumunda bulunan şahsa, sanki mahkemeye arazi tahsis edilmiş başlığı ile arazi tahsis kararı alınması bizleri derinden üzmüştür.”

“ ‘Ozanköy`de mahkemeye arazi tahsisi’ başlığıyla yayınlanan ilgili Bakanlar Kurulu kararının bilgime gelmesi üzerine, konuyla ilgili kamuoyunu doğru, sağlıklı bilgilendirme ihtiyacı duydum” ifadesini kullanan Özerdağ, bu arada mahkemelerin artan bina ihtiyacını da bir kez daha halkın bilgisine getirmek isteğini kaydetti.