Oygar: Geçişler için çift aşı ve PCR testi

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Duriye Deren Oygar, güney ile kuzey arasında geçişlerin başlaması konusunda yapılan çalışmanın çift aşı ile son 72 saatte yapılan test sonucu ile geçişe yönelik olduğunu belirtti.

Güney ile kuzey arasında geçişlerin açılması konusunda üç dört hafta önce İki Toplumlu Sağlık Komitesi ile toplantılar yapıldığını, karşılıklı öneriler sunulduğunu anlatan Oygar, güneyin tam kapanmaya geçmesi nedeniyle uygulamaya geçilemediğini belirtti.

Taraflar arasında teknik bir farklılık bulunması üzerine teknik elemanların toplantı yaparak ortak noktada buluşulması kararı alındığını dile getiren Oygar, toplantı gününün belirlenmesinin ardından konunun görüşülerek sonuca vardırılacağını kaydetti.

Ülkelere girişlerde tüm dünyanın renklendirme formülü uyguladığını belirten Oygar, epidemiyolojik veriler, aşılanma ve PCR testleri baz alınarak, kuralların belirlendiğini belirtti.

Oygar, kuzeyde de otomasyon sistemi kurulmakta olduğunu, kişilerin bilgilerinin yükleneceğini ve QR koduyla okunabileceğini ifade etti.