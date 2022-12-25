Seçime katılım oranı yüzde 68.85

Ülke genelinde seçime katılım oranı % 68.85 oldu. Bu oran 24 Haziran 2018’te

% 71.41’idi.

4 yıl önceki seçime kıyasla seçime katılım oranında %2.56 düşüş yaşandı.

Öte yandan 23 Ocak 2022’de yapılan genel seçime katılım oranı da yüzde 57.41’idi.

Bölge bölge dağılım...

YENİDÜZEN’in Yüksek Seçim Kurulu’ndan aldığı verilerde, en yüksek katılım yüzde 76,26 ile Lefke ve yüzde 69,45 ile İskele bölgesinde.

Bunu sırasıyla Güzelyurt, Lefkoşa, Mağusa ve Girne takip etti.

Lefkoşa: % 68,35

Girne: % 58,80

Mağusa: % 72,42

İskele: % 69,45

Güzelyurt: % 67,80

Lefke: % 76,26

2018’DE SEÇİME KATILIM NEYDİ?

2018 seçimlere bölgesel katılım oranı şöyleydi:

Lefkoşa: % 55,22

Girne: % 54,48

Mağusa: % 59,87

İskele: % 75,36

Güzelyurt: % 72,81

Lefke: % 78,95

Şefik: Seçime katılım oranı yüksek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, geçmiş yıllara kıyasla seçime katılım oranının yüksek olduğunu belirtti, bu durumun sevindirici olduğunu söyledi.

Yasa gereği saat 19.00’da kadar seçim yasağı bulunduğunu da hatırlatan Şefik, kurallara uyulması çağrısı yaptı.

Şefik, birkaç sandıkta oy pusulasında cep telefonu olayı yaşandığını, konunun polise aktarıldığını da ifade etti.

SAAT 17.00

Yerel seçime ülke genelinde saat 17.00 itibarıyla katılımı oranı yüzde 64,68.

YENİDÜZEN’in Yüksek Seçim Kurulu’ndan aldığı verilerde, şimdiye dek en yüksek katılım yüzde 74,15 ile Lefke ve yüzde 65,98 ile İskele bölgesinde oldu. Bunu sırasıyla Güzelyurt, Lefkoşa, Mağusa ve Girne takip etti.

İlçelere göre, saat 17.00 itibariyle katılım oranları şöyle:

Ülke Geneli: % 64,68

Lefkoşa: % 62,59

Girne: % 56,30

Mağusa: % 64,27

İskele: % 65,98

Güzelyurt: % 64,80

Lefke: % 74,15