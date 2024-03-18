“Overcoming” Berlin’deki Galerie Halit Art’da seyirciyle buluştu

Murat OBENLER

Geçiş noktalarını konu alan ve Besire Paralik-Firuzan Nalbantoğlu ikilisi tarafından hazırlanan belgesel “Overcoming” Berlin prömiyerini 16 Mart Cumartesi, Halit Art Galeri’de gerçekleştirdi. İlk gösterimini geçiş noktalarının açılışının yirminci yıl dönümü vesilesiyle 22 Nisan 2023’de Kırbıs’taki ara bölgedeki Goethe Enstitüsü’nde yapan ve daha sonra da 2023 yılı içerisinde Queer Wave Cyprus LGBTQIA+ Film Festivali ile Kıbrıs Arkeolojik, Etnografik ve Tarihsel Film Festivali (AEI Film Festival) kapsamında Kıbrısta seyirciyle buluşan belgesel bu kez de Berlin’de Galerie Halit Art’ta 16 Mart Cumartesi saat 19.30’da seyirciyle buluştu.



“Militarizme ve toplumsal cinsiyet normlarına meydan okuyan” Kıbrıslı kadın, LGBTIQ ve cis-erkeklerin hikayesi

“Militarizme ve toplumsal cinsiyet normlarına meydan okuyan” Kıbrıslı kadın, LGBTIQ ve cis-erkeklerin hikayesini anlatan film kuzey ile güney arasındaki kontrol noktalarının açılıp kapanmasının Kıbrıslıların yaşamlarını nasıl etkilediğini, “birleşik bir gelecek için ortaya konan çabalarla ilgili röportajları” içeriyor. Gösterim sonrasında bir de soru-cevap bölümü yer aldı ve her iki yönetmen filmle ilgili çekim süreçleri, filmi çekme amaçlarını anlatırken farklı milletlerden sinemaseverler de sorularla konuyu daha da derinlemesine konuştular.



Barikatlara, militarizme, statükoya, kuirfobik kesimlere, iletişim araçlarındaki ve tarih anlatımlarındaki egemen dile karşı, “ötekileştirme” kavramına karşı bir anlatım

Psikoloji ve gazetecilik eğitimi alan, LGBTQIA+ hareketi içerinde mücadele eden iki Queer aktivist-sinemacı Besire Paralik ve Firuzan Nalbantoğlu, çektikleri “Overcoming” belgeseliyle barikatlara, militarizme, statükoya, kuirfobik kesimlere, iletişim araçlarındaki ve tarih anlatımlarındaki egemen dile karşı ve “ötekileştirme” kavramına karşı bir anlatımı sinema seyircisiyle buluşturuyor. Film Toplumsal Cinsiyet Eşitliği farkındalığını arttırmayı, kadın ve LGBTQIA+ kişilerin tarihteki rollerini görünür kılmayı amaçlıyor.