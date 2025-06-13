Profesör İlber Ortaylı’nın Kıbrıslı Türklere yönelik sözlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ilk kez konuştu ve “ Ortaylı’nın sözleri gereksiz, maksadını aşan ve hatalı” dedi.

İşte Ersin Tatar’ın açıklaması:

Avrasya Stratejik Araştırma Kurumu Başkanı Murat Doğanay’ın önerisi ve daveti ile ünlü tarih Profesörü İlber Ortaylı’yı Cumhurbaşkanlığının 400 kişilik salonunda dinleme fırsatı bulduk. Ünlü tarihçi yaklaşık 1 saatlik konuşmasında kendi üslubu ile çok farklı konularla ilgili görüşlerini belirtmiş, KKTC’nin öneminden bahsetmiştir. “Türk’ün Ebedi Davası Kıbrıs” başlıklı konferansta Ortaylı, önceki açıklamalarında da defalarca ifade ettiği gibi Kıbrıs Türkü’nü övmüş, Türkmen kökenli Kıbrıs Türkü’nün en saf Türk Halklarından olduğunu vurgulamıştır. Bununla birlikte, İlber Ortaylı’nın, konferans sırasında Annan Planı’na oy verenlerle ilgili sarf ettiği cümlelerin, gereksiz, maksadını aşan ve hatalı olduğu düşüncesindeyim. Kıbrıs Türk Halkı her zaman olduğu gibi Annan planı döneminde de Anavatan Türkiye ile yürütülen politikaya güven duymuş ve o yönde iradesini göstermiştir. Bugün ise o dönemden de çıkarılan derslerle ortaya çıkan bambaşka bir konjektür ve gerçeklik vardır. Seçildiğim ilk günden itibaren bu gerçeklik çerçevesinde “egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye” dayalı iki Devlet temelinde bir uzlaşı politikasını yine Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlı desteği ile sürdürmekteyim. Halkımızın da bu politikayı benimsediğini ve desteklediğini görmekteyim. Birlik ve beraberliğe büyük ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, toplumu germek yerine, herkesin daha duyarlı olmasını, söyleşinin baştan sona izlenmesini ve İlber Ortaylı’nın bugüne kadar Kıbrıs Türk Halkı ile ilgili yapmış olduğu saptamaların da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtmek isterim.