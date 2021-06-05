"Ortak çevre politikası oluşturalım"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, siyasi partilere ortak çevre politikası oluşturma ve uygulama çağrısında bulundu.

Mesajda, 1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan kararla, 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmesinin ardından 50 yıl geçmiş olmasına karşın, Çevre Günü’nün bir türlü kutlanamadığı ifade edildi.

CTP’nin mesajında, “Aksine, ülkemizin doğasına ve çevresine özellikle son 20 yılda yaptıklarımız geçmişte eşsiz bir doğal güzelliğe ve tertemiz bir çevreye sahip olarak ‘yeşil ada’ diye anılan bu coğrafyada çevre gününü bir ‘uyarı günü’ olarak algılamamıza neden olmaktadır.” denildi.

“GELİN ORTAK BİR ÇEVRE POLİTİKASI OLUŞTURALIM”

Mesajda, halkın oylarıyla seçilen siyasetçilerin de en önemli görevinin uyarıyı dikkate alarak daha fazla geç kalmadan değişen hükümetler karşısında değişmeyecek ortak bir çevre politikası oluşturulması için harekete geçmek olduğu vurgulandı.

“Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak tüm partilere çağrımız. Gelin ortak bir çevre politikası oluşturalım ve hep birlikte uygulayalım.” denilen mesajda, yaşanılan pandemi sürecinden de dersler çıkarılarak Kıbrıs Türk halkının geleceği ve yarınlara daha yaşanabilir bir ülke bırakabilmek adına siyasetçiler olarak bunu yapmaktan şansları olmadığı belirtildi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Bu amaçla, tüm siyasi partiler, çevre sivil toplum örgütleri ve alanın uzmanlarıyla bir araya gelmeye ve bunu gerçekleştirmeye var mısınız? Bırakalım çevrenin ne kadar önemli olduğunu ve çevreyi korumanın gerekli olduğunu söylemeyi de bir an önce eğitimde, sağlıkta, turizmde, ekonomide başaramadığımızı en azından çevre alanında başaralım.

Bilmeliyiz ki; çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırıp planlı gelişime geçemez, orman varlığımızı artıramaz, doğal alanlarımızı koruyamaz, kanalizasyon alt yapısını bir türlü oluşturamaz ve atık suların denizlerimize boşaltılmasına daha fazla göz yumarsak toplumumuzu geleceğe taşıyamayız. Biz, Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu gerçeğin farkındayız ve gerekli çalışmaları ortaya koymaya da hazırız.”

Ortak bir çevre politikası oluşturmanın ve uygulamanın tam zamanı olduğu vurgulanan mesajda, “Bu amaçla, başta hükümet partileri olmak üzere tüm siyasi partilere bir kez daha sesleniyor, daha fazla zaman kaybetmeden toplumun gerçek beklentilerine cevap verecek şekilde çevremiz için gereken adımların atılması gerektiğini vurguluyoruz.” ifadelerine yer verildi.