Seferberlik çağrısına uymadığı iddiasıyla hakkında dava açılan vicdani retçi Hasan Rahvancıoğlu, bugün Lefkoşa’daki askeri mahkemede yargıç karşısına çıktı.

Duruşma, usule ilişkin gerekçelerle 22 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

Dava; Avrupa Vicdani Ret Bürosu (EBCO) temsilcileri tarafından da izlenirken, mahkeme önünde Sol Hareket, KTOEÖS ve Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden çok sayıda barış aktivisti dayanışma amacıyla hazır bulundu.

“Ortada açık bir hak ihlali var ama yargılama sürüyor”

Duruşmanın ertelenmesinin ardından açıklama yapan Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi’nden Murat Kanatlı, hem Anayasa Mahkemesi hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen Rahvancıoğlu’nun yargılanmaya devam ettiğini belirtti.

Kanatlı, vicdani ret hakkının Anayasa Mahkemesi tarafından “anayasal bir hak” olarak tanımlandığını, AİHM’in de Kıbrıs’ın kuzeyindeki uygulamayı hak ihlali olarak gördüğünü hatırlattı.

“Bu hakka ilişkin şikâyet edebileceğimiz AİHM’in de üstünde bir makam yok” diyen Kanatlı, tüm bu kararlara rağmen Rahvancıoğlu’nun her an hapis riskiyle karşı karşıya bırakıldığını vurguladı.

“Meclis’te taslak var; geçerse sorun çözülür”

Kanatlı, dün Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ile yaptıkları görüşmede vicdani ret hakkına dair yasa taslağının Meclis gündeminde olduğunu öğrendiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Bu taslak görüşülse ve yasalaşsa hak tanınacak; süreç bu kadar basit. Ancak UBP–YDP–DP hükümetinin milletvekilleri adım atmıyor. Anayasa’da tanımlanan bir hakkın ihlal edilmemesi için uğraşmak zorunda bırakılıyoruz.”

Kanatlı, AİHM’in kendi açtığı davada Türkiye Cumhuriyeti’ni mahkûm ettiğini, Türkiye’nin hak ihlalini kabul edip tazminat ödediğini hatırlatarak, “Türkiye bile ihlali kabul etmişken, buradaki savcılık bunu görmezden geliyor” ifadelerini kullandı.

“Uzlaşma beklemesinler; ne bir dakika içeride kalırız ne bir kuruş veririz”

Hasan Rahvancıoğlu’nun bugün görülen dosyanın dışında iki ayrı dava dosyası daha bulunduğunu ve toplam üç davadan yargılanacağını belirten Kanatlı, “Bizden uzlaşma beklemesinler. ‘Bir gün içerde kalın, üç kuruş para verin’ gibi teklifler olursa kabul etmeyiz. Ne bir dakika, ne bir saat, ne bir gün, ne de bir kuruş…” diyerek süreci sürdüreceklerini söyledi.