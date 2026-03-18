Orman Mühendisleri Odası’nda Ahmet İyigün yeniden başkan seçildi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Orman Mühendisleri Odası’nın Olağan Genel Kurulu’nda Ahmet İyigün yeniden başkan seçildi.

KTMMOB Orman Mühendisleri Odası’nın Olağan Genel Kurulu’nun 17 Mart 2026 Salı günü Orman Dairesi’nde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, Divan Başkanlığı’nı Musa Erkanat’ın üstlendiği Genel Kurul’da faaliyet ve mali raporların okunup onaylandığı ifade edildi.

Açıklamada, Ahmet İyigün’ün oybirliği ile Orman Mühendisleri Odası Başkanlık görevine yeniden seçildiği kaydedildi. Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Can Conkbayır, Ertan Güler, Mehmet Kutlar ve Zorlu Yıkıcı’nın seçildiği, Denetleme Kurulu’nda ise Asım Yırık ile İrfan Tansel Demir’in görev alacağı belirtildi.