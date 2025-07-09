Örgütlerden, Gazeteci Şener Levent’e destek

Bazı siyasi parti ve örgütler, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezasının kesinleştiği gerekçesiyle tutukluluk talebinde bulunulan Gazeteci Şener Levent’e destek belirtti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan destek açıklamasında, Avrupa Gazetesi yazarlarından Şener Levent’in çizdiği karikatür nedeniyle ülkede de yargılandığı ve beraat ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Bu olayda hukuk çevreleri ile yaptığımız görüşmelerde şu sonuca vardık. 'KKTC' ve TC Arasındaki Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Nakli Sözleşmesi’nin 36. maddesine göre geri verilmesi talep edilen kişi, istenilen ülkenin vatandaşı ise geri verilme talebi kabul edilemez.” denilerek, bu durumda Levent’in iadesinin söz konusu olamayacağı kaydedildi.

İade yönünde bir karar üretmenin KKTC Bakanlar Kurulu’nun yetkisinde olduğuna dair hukuki görüşlerin de olduğuna işaret edilen açıklamada, hükümete vatandaşının anayasal haklarını korumakla yükümlü olduğunu hatırlatıldı. Açıklamada, “Bakanlar Kurulu’nun iade yönünde bir karar üretmeyi aklından bile geçirmemesini öneririz. Kaldı ki böyle bir karar alması halinde konunun Anayasa Mahkemesi’nde görüşülmesi de gerekecektir.” ifadeleri kullanıldı.

"Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği"nin, KTGB üyesi olan ve olmayan, mesleği icra eden her gazetecinin hak ve çıkarlarını korumakta kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, gelişmelerin yakından takip edileceği belirtildi. Açıklamada, “Toplumsal barış ve demokrasi ancak özgür bir basınla mümkündür.” denildi.

Basın-Sen

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) tarafından yayımlanan açıklamada ise, “Basın Emekçileri Sendikası olarak, gazeteci Şener Levent hakkında Türkiye‘de çıkarılan yakalama emrine karşı Levent’le dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyoruz.” denildi. Açıklamada, Şener Levent hakkında gıyabında verilen mahkûmiyet kararlarının ifade özgürlüğünü doğrudan hedef aldığı ve gazeteciliğin suç gibi gösterilmesine hizmet ettiği savunuldu.

Kıbrıs'ın kuzeyinde mahkemelerinin geçmişte ifade ve basın özgürlüğüyle ilgili birçok davada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve anayasal güvenceleri esas alarak emsal nitelikte kararlar verdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Özellikle eleştirel düşüncenin cezalandırılmasının demokratik toplum düzeniyle bağdaşmayacağına hükmeden kararlar, bu topraklarda hâlâ hukuk adına umut taşıyan örneklerdir. Basın özgürlüğü, bu adada da evrensel insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Şener Levent'in yıllardır sürdürdüğü muhalif gazetecilik, halkın haber alma hakkı adına verilen bir mücadeledir. Şener Levent yalnız değildir.”

Açıklamada, bu topraklarda fikir özgürlüğünü, bağımsız basını ve demokratik değerlerin savunulmaya devam edileceği vurgulandı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından yayımlanan açıklamada, Şener Levent’e “teslim ol” çağrısı yapılması ve buna uymadığı takdirde Ankara’ya sevk edileceği bildirilmesinin “kabul edilebilir olmadığı” ifade edildi.

Açıklamada, “Gazetecilik suç değildir. Anayasa ve yasalarımıza göre düşünce suçu yoktur. Düşünce ve ifade özgürlüğü vardır. Şener Levent’le ilgili söz konusu antidemokratik kararın kaldırılması için gereken yapılmalıdır.” denildi.

YKP, DKP, Sol Hareket

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Devrimci Komünist Birlik (DKB) ve Sol Hareket tarafından yapılan ortak açıklamada ise, gazeteci Şener Levent’e yazılarından dolayı Ankara’da üç dava açılmasının ve hapis cezasına çarptırılmasının basın tarihi ve siyasal tarihte bir ilk olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Levent’in eğer Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığına teslim olmadığı takdirde hakkında yakalama emrinin çıkartılacağı bilgisinin paylaşıldığına işaret edilerek, “Bizler, Yeni Kıbrıs Partisi, Sol Hareket, Devrimci Komünist Birlik olarak bütün sendikalara, partilere, demokratik kitle örgütlerine Levent’e sahip çıkmaya ve yapılan bu uygulamayı protesto etmeye çağırırız.” denildi.

Birleşik Kıbrıs Partisi

Birleşik Kıbrıs Partisi’nden yapılan açıklamada, Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent’in yanında olunduğu vurgulanarak, Levent’in hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanma talebinde bulunulmasının kabul edilemez olduğu ve bunun şiddetle kınandığı kaydedildi.

Açıklamada, Şener Levent’e yönelik saldırının karşısında, onunla birlikte omuz omuza mücadele ve dayanışmanın sürdürüleceği belirtildi.