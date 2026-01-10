Önümüzdeki günlerde yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

Meteoroloji Dairesi, 10–16 Ocak 2026 tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ve buna bağlı cephe sisteminin etkisi altında kalmasının beklendiğini açıkladı. Hava tahminlerine göre, hafta boyunca yer yer yağışlar görülürken, rüzgarın da zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi'nin açıklamasına göre, 10 Ocak Cumartesi günü hava parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu olacak. 11 Ocak Pazar günü parçalı bulutlu hava zamanla yer yer sağanak ya da gök gürültülü sağanak yağmura dönecek. 12 Ocak Pazartesi günü parçalı çok bulutlu bir hava beklenirken, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur görülecek. 13 Ocak Salı günü parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu havanın zamanla az bulutlu geçmesi öngörülüyor. 14 ve 15 Ocak Çarşamba ve Perşembe günleri ise parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. 16 Ocak Cuma günü az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor.

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk yarısında iç kesimler ve sahillerde 17–20 derece dolaylarında seyretmesi, ikinci yarısında ise 13–16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği, periyodun ilk günlerinde ise yer yer fırtınamsı rüzgar görülebileceği bildirildi.