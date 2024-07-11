“Önce bıçak çekti, sonra hem apartman sakinini, hem de polisi darp etti”

Lefkoşa’daki bir apartman boşluğunda, kendisini uyaran apartman sakinini bıçakla tehdit edip darp eden, ardından da olay yerine gelen bir polisin kolunu kırıp, polis aracında maddi hasara neden olan şahıs tutuklandı.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, zanlının Çarşamba gün 17.00 sıralarında Küçük Kaymaklı'da bulunan bir apartmanın merdiven boşluğunda olduğu esnada kendisine apartmanda ne iş olduğunu sorup, orayı terk etmesini isteyen apartman sakini K.V.’nin kaldığı dairenin kapısını tekmelediğini, bağırıp çağırarak rahatsızlık verdiğini, akabinde elinde bulundurduğu 28 santimlik bıçak ve satırla K.V.’nin üzerine yürüdüğünü, bacağını tekmeleyip sağ ayağının baş parmağına basıp ciddi bir darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının olay yerine giden ve kendisini tutuklamaya çalışan görevli polislere direnip ittirerek “Polisi Darp Görevinden Men” suçunu işleyip kendisini tutuklamaya çalışan polis memuru M.A.’yı ittirerek sağ ön kolunun kırılmasına sebebiyet verdiğini söyledi.

Polis, zanlının bindirildiği RHA 4158 plakalı aracın arka sol bagaj kapısını tekmeleyerek sol kapının dıştan eğip, sol kapının içindeki tahtaların ve menteşelerini de kırarak kasti hasara uğrattığını kaydetti.

Konu bıçağın zanlının belinde ve satırın ise apartmanın merdiven boşluğunda tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyleyen polis, zanlının aktif öğrenci olduğunu ancak daimi adresi ve kalacak yeri olmadığını, serbest kalması halinde yine aynı suçları işleyebileceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 75 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.