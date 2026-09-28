“Okullarımızın ihtiyaçlarına birlikte karar verecek, belediye olarak sorumluluk üstleneceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy ve beraberindeki heyet, Bostancı Fikri Karayel İlkokulu, Zümrütköy İlkokulu ve Aydınköy İlkokulu’nu ziyaret etti. Okul yönetimleri ve öğretmenlerle bir araya gelen CTP heyeti, okullardaki eksiklikleri yerinde inceledi. Görüşmelerde, okulların ihtiyaçları, eğitim altyapısının güçlendirilmesi, okul çevrelerinin güvenliği ve trafik akışının iyileştirilmesi ile belediyenin eğitime sağlayabileceği katkılar ele alındı. Okulların fiziki koşullarının da ele alındığı görüşmelerde spor alanlarının geliştirilmesi ve halı saha düzenlemeleri değerlendirilirken, okul çevrelerinin güvenliğinin artırılması, trafik akışının daha güvenli hale getirilmesi, kamera sistemlerinin güçlendirilmesi ve gece saatlerinde oluşan çevre kirliliğinin önlenmesi yönündeki talepler de CTP heyetine aktarıldı. Ayrıca ziyaretlerde bölgede yaşanan özel eğitim öğretmeni eksikliği de gündeme geldi.

Ziyaretler boyunca Kansoy’a Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Milletvekili Armağan Candan ve partililer eşlik etti.

Reşat Kansoy, görüşmelerde yaptığı değerlendirmelerde çocukların bugün aldığı eğitimin Güzelyurt’un geleceğini doğrudan şekillendirdiğini belirterek, yerel yönetimin eğitim alanında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Göreve geldiklerinde okulların ihtiyaçlarını okul yönetimleri ve eğitimcilerle birlikte belirleyeceklerini ifade eden Kansoy, emlak vergilerinden elde edilen gelirin yaklaşık yüzde 15’lik bölümünü okulların öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kullanmayı planladıklarını açıkladı. Ayrıca özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların gerekli desteğe zamanında ulaşmasının önemine dikkat çeken Kansoy, bu alandaki eksikliğin ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

“İhtiyaçları masa başında değil, okullarımızla birlikte belirleyeceğiz”

Göreve gelmeleri halinde ihtiyaçları masa başında değil okul yönetimleriyle beraber belirleyeceklerinin altını çizen Kansoy, şu ifadeleri kullandı;

“Okullarımızın neye ihtiyacı olduğuna masa başında karar vermeyeceğiz. Okul yönetimlerimiz ve eğitimcilerimizle birlikte öncelikleri belirleyecek, kaynaklarımızı bu doğrultuda kullanacağız. Emlak vergilerinden elde edilen gelirin yaklaşık yüzde 15’lik bölümünü okullarımızın ihtiyaçlarına ayıracağız. Eğitim merkezi yönetimin temel sorumluluğudur ancak biz belediye olarak çocuklarımızın geleceği söz konusu olduğunda sorumluluğun dışında kalmayacağız. Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve çağdaş koşullarda eğitim alması hepimizin ortak sorumluluğudur. Okullarımızla sürekli iletişim halinde olan, ihtiyaçlarını bilen ve çözümün doğrudan parçası olan bir belediyecilik anlayışını hayata geçireceğiz”