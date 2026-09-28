“Batık çevresindeki aramalarda iki naaşa ulaşıldı”

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen gemi faciasına ilişkin yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Başbakanlık, batığın yaklaşık 1000 metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmalarında iki naaşa ulaşıldığını duyurdu.

“Bulunan naaşların kayıp yolculara ait olup olmadığının ve kimliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA incelemeleri başlatıldı” denilen açıklamada, sonuçların alınmasının ardından ailelere gerekli bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullandı:

“Batık çevresindeki dip arama çalışmaları devam ediyor. Devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz.

Hayatını kaybeden yolcularımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kayıp ailelerine sabır ve metanet diliyoruz.”