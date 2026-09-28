Mağusa Suriçi’nde tarih, sanat ve deneyim aynı rotada buluştu

Mağusa Belediyesi’nin Dünya Turizm Günü kapsamında, Kültür Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirdiği “Gece Yürüyüş Turu – Deneyimsel Yolculuk” etkinliğinin ilk uygulaması dün akşam Mağusa Suriçi’nde gerçekleştirildi.

Suriçi’nin kültürel mirasını klasik bir şehir turunun ötesine taşıyan etkinlik, yerli ve yabancı katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Farklı ülkelerden elçiler ve diplomatik temsilcilerin de katıldığı gece yürüyüşü, tarihî mekânları rehber anlatımları, müzik, sanal canlandırmalar, zanaat deneyimleri ve performanslarla bir araya getirdi.

Katılımcılardan büyük beğeni alan etkinliğin ikinci uygulaması 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Pilot uygulamalardan alınacak geri bildirimlerle programın geliştirilerek gelecek turizm sezonunda Mağusa’nın turizm deneyimleri arasına kalıcı olarak kazandırılması hedefleniyor.

11 istasyon, tek hikâye

“11 İstasyon, Tek Hikâye” anlayışıyla hazırlanan rota, saat 17.30’da Kara Kapısı/Akkule’den başladı. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılara Suriçi’ndeki tarihî yapıların geçmişi, mimari özellikleri ve kentin çok kültürlü yapısındaki yerleri hakkında bilgi verildi.

İlk durak olan Kara Kapısı/Akkule’de, surlarla çevrili Mağusa’ya açılan tarihî kapıda karşılama ve tanıtım gerçekleştirildi.

Rotanın ikinci istasyonu St. George of the Greeks, Gotik ve Bizans izlerinin buluştuğu görkemli yapısıyla katılımcıları karşılarken, mekânda müzik dinletisi deneyime eşlik etti.

Üçüncü durak Deniz Kapısı/Porta del Mare’de, limanı kente bağlayan tarihî deniz kapısı, geçmişten bir anı yeniden canlandıran sanal deneyimle ele alındı.

St. George of the Latins’te Latin Mağusa’sının günümüze ulaşan Gotik izleri anlatılırken, gerçekleştirilen tütsü deneyimiyle tarih farklı duyular üzerinden yeniden yorumlandı.

Rotanın beşinci durağı olan Martinengo Burcu’nda, Rönesans askerî mimarisinin güçlü örneklerinden biri katılımcılara tanıtıldı ve canlı zanaat performansı gerçekleştirildi.

Nestoryan Kilisesi’nde, Mağusa’nın çok kültürlü geçmişi ile kentte yaşamış farklı inanç ve toplulukların hikâyeleri anlatıldı.

Yedinci istasyon Buğday Camii (St. Peter & Paul) oldu. Kiliseden camiye uzanan dönüşümüyle kentin tarihsel değişimine tanıklık eden yapı, ziyaret ve ibadetin kesiştiği bir mekân deneyimi üzerinden ele alındı.

Venedik Sarayı’nda sanat ve zanaat buluştu

Rotanın önemli duraklarından Venedik Sarayı’nda, Venedik döneminde yönetimin merkezi olan tarihî yapı rehber anlatımlarıyla tanıtılırken, vitraj ve parfüm temalı canlı zanaat performansları deneyime farklı bir boyut kattı.

Etkinlik kapsamında Kültür Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde Devlet Fotoğraf Yarışması Karma Sergisi de Venedik Sarayı ile Deniz Kapısı’nda ziyaretçilerle buluştu. Böylece tarihî mekânlar, fotoğraf sanatı ve deneyimsel turizm aynı program içinde bir araya getirildi.

Dokuzuncu durak Namık Kemal Meydanı, geçmiş ile bugünün buluştuğu kent merkezi olarak rotanın geçiş ve buluşma noktalarından biri oldu.

İkiz Kiliseler ve Venedik Evi’nde ise yan yana yükselen iki Orta Çağ kilisesi ve Venedik Evi üzerinden Mağusa’nın farklı cemaatlerinin ortak kent hafızası rehber anlatımları eşliğinde katılımcılara aktarıldı.

Yolculuk Othello Kalesi’nde performansla tamamlandı

Gecenin son durağı Othello Kalesi oldu.

Shakespeare’in Othello eseriyle özdeşleşen ve Mağusa’nın simge yapıları arasında yer alan Othello Kalesi’nde gerçekleştirilen kapanış performansında, eserin özgün bir yorumu sahnelendi. Performansta sevgi, sahiplenme ve şiddet arasındaki kırılgan sınır, çağdaş bir sahne diliyle ele alındı.

Yaklaşık 2 saatlik deneyimsel yürüyüşün ardından katılımcılara 1 saat serbest zaman verilirken, program 45 dakikalık Othello performansı ile tamamlandı.

Yerli ve yabancı katılımcılardan yoğun ilgi

Mağusalılar ile yabancı ziyaretçilerin yoğun katılım gösterdiği pilot uygulama, Suriçi’nin tarihini farklı duyular ve deneyimler üzerinden keşfetme imkânı sunmasıyla dikkat çekti. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen anlatımlar, tarihî yapıların yalnızca görülmesini değil, bu yapıların hikâyelerinin ve kent belleğindeki yerlerinin daha yakından anlaşılmasını sağladı.

Katılımcılardan alınan olumlu geri bildirimler, Mağusa’nın zengin kültürel mirasının deneyimsel turizm yaklaşımıyla sunulmasının yarattığı potansiyeli de ortaya koydu.

Mağusa Belediyesi, pilot uygulamayla Suriçi’nin gündüz turizminin yanı sıra gece turizmine de kazandırılmasını, tarihî mekânların yaşayan kültürel alanlara dönüşmesini ve ziyaretçilerin kentle daha güçlü bir bağ kurmasını hedefliyor.

İlk uygulaması 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nde gerçekleştirilen “Gece Yürüyüş Turu – Deneyimsel Yolculuk”, 3 Ekim Cumartesi günü 17.30–22.00 saatleri arasında ikinci kez gerçekleştirilecek.