En fazla yağış Kaleburnu ve Dipkarpaz’da kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 4 kg ile Kaleburnu ve Dipkarpaz’da kaydedildiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Kaleburnu ve Dipkarpaz’ı metrekareye 2 kg ile Mağusa takip etti. Çamlıbel, Koruçam, Zafer Burnu, Alsancak ve Gemikonağı’na ise 1 kg yağış düştü.

Diğer yörelerde de 0.1 kg’dan az yağış kaydedildi.