“Okul zili çaldı, göz kontrolü zamanı”

Çocukların farkına varamadığı veya dile getiremediği görme problemleri, okul hayatını ve öğrenme sürecini doğrudan etkileyebiliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kardelen Çamber, olası görme sorunlarının erken dönemde tespit edilebilmesi için göz kontrollerinin okul hazırlıklarının önemli bir parçası olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Çocukların görme problemlerini çoğu zaman fark edemediğine veya yaşadıkları güçlüğü ifade edemediğine dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kardelen Çamber, bu nedenle düzenli göz muayenesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Okul çağındaki çocuklarda en sık miyopi, astigmatizma, hipermetropi ve göz tembelliği ile karşılaşıldığını ifade eden Op. Dr. Çamber, özellikle miyopi ve astigmatizmanın erken yaşlarda hızla ilerleyebildiğini, göz tembelliğinin ise zamanında fark edilmediğinde kalıcı görme kaybına yol açabileceğini söyledi.

“Çocuklar yaşadıkları görme sorununu normal sanabilir”

Bulanık görme, göz kayması, göz sulanması ve günün ilerleyen saatlerinde ortaya çıkan baş ağrısı gibi belirtilerin aileler için önemli ipuçları taşıdığını belirten Op. Dr. Kardelen Çamber, “Çocuklar çoğu zaman görme problemlerini fark etmez veya ifade edemez. Yaşadıkları görme güçlüğünü normal kabul edebilirler. Bu durum da sorunun aileler tarafından geç fark edilmesine neden olabilir” dedi.

Düzenli göz kontrollerinin henüz belirgin bir şikayete yol açmayan görme kusurlarının tespit edilmesini sağladığını vurgulayan Op. Dr. Çamber, “Her çocuğun yeni eğitim döneminde en az bir kez göz hekimi tarafından değerlendirilmesi, sağlıklı bir eğitim süreci için atılacak önemli adımlardan biridir. Erken teşhis ve doğru tedavi, çocuğun hem öğrenme sürecini hem de yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyebilir” ifadelerini kullanarak ailelere çocuklarının göz kontrollerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu.

“Sağlıklı görme, öğrenme sürecini destekliyor”

Görme sağlığının çocukların yalnızca ders başarısını değil, özgüvenini ve sosyal uyumunu da etkileyebildiğini belirten Op. Dr. Kardelen Çamber, tahtayı rahat görebilmenin, kitap okurken zorlanmamanın ve derslere aktif katılım sağlayabilmenin öğrenme sürecini doğrudan desteklediğini ifade etti. Bu nedenle göz kontrollerinin de okul hazırlıklarının bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.