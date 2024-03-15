"Okul Yöneticilerine Yönelik Kapsayıcı Okul Eğitimi" etkinliği gerçekleştirildi

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi bünyesinde KTOEÖS ve KTÖS işbirliği ile organize edilen "Okul Yöneticilerine Yönelik Kapsayıcı Okul Eğitimi" adlı etkinlik KTOEÖS konferans salonunda gerçekleştirildi.

Okul yöneticilerine yönelik kapsayıcı okul eğitimi, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında KTOEÖS ve KTÖS işbirliği ile 29 Şubat 2024, Perşembe günü KTOEÖS Merkez, Lefkoşa binasında konferans salonunda gerçekleşti. Eğitim, kapsayıcı okul yaratmaya yönelik okullarda yaşanan sorunlara çözüm bulma amacıyla çok kültürlü bir ortamda eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitlilik konularında farkındalık oluşturma ve kapsayıcı bir okul ortamı oluşturma stratejileri ele alındı. Katılımcıların kapsayıcı okul yaratma konusunda daha etkili bir şekilde hareket etmelerini sağlayacak bilgi ve beceriler kazanmayı hedefleyen eğitim, okullarda müdür ve müdür yardımcılığı görevi yapan kişilerin aktif katılımı ile gerçekleşti.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Gökkuşağı Projesi kapsamında KTOEÖS ve KTÖS işbirliği ile gerçekleşen etkinlik, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’in ve Uzman Yasemin Taneri’nin açılış konuşmasıyla başladı. Toplantının ilk bölümünde, Prof. Dr. Ahmet Güneyli'nin kapsayıcı eğitim ve okul kavramlarını ve çok kültürlülüğü ele aldığı konular tartışıldı. Prof. Güneyli’nin sunumunun ardından, Uzman Yasemin Taneri okul ortamında toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTİ+ haklarına odaklanarak bu konuların kapsayıcı bir okul yaratmadaki önemine değindi. Ardından, Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, önyargı ve ayrımcılık kavramlarını, bunların sonuçlarını ve Kıbrıs'ın kuzeyinde mevcut durumu ve tutumları ele alan bir sunum gerçekleştirdi. Eğitimin son bölümünde ise, her üç uzmanın da katkılarıyla, kapsayıcı okul yaratmaya yönelik neler yapabileceği üzerine bir tartışma oturumu ve ardından ve soru-cevap bölümüne geçildi. Bu etkinlik, katılımcılara çok kültürlü ve kapsayıcı bir okul oluşturmanın pratik yollarını tartışma fırsatı sunarak okul müdürleri ve müdür yardımcılarına sertifikaların verilmesi ile son buldu.

Kuir Kıbrıs Derneği'nin yaptığı açıklamada, Okul Yöneticilerine Yönelik Kapsayıcı Okul Eğitiminin başarılı geçtiği ve eğitim sektöründe çalışan okul yöneticilerinin bu tür etkinliklere katılımının toplumsal farkındalığı artırmak ve kapsayıcı bir ortam yaratmak için kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi. Dernek, etkinlikteki işbirliği destekleri için KTÖS ve KTOEÖS yönetimlerine teşekkürlerini sundu.