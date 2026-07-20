Oğuzhan Uğur adliyeye sevk edildi
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi.
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Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi.
Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.
Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin de aralarında bulunduğu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında Ahbap çalışanları ve mali denetçiler ile kripto varlık alanında faaliyet gösteren 1 kişinin bulunduğu belirtildi.
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