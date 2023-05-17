Öğretmenlerden siyah çelenk: Boyun eğmeyeceğiz

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Atatürk Öğretmen Akademisi ve öğretmen haklarının yasa tasarısıyla hedef alındığı gerekçesiyle bugün de grev ve eylem yaptı.

KTÖS ve KTOEÖS bugün Lefkoşa'daki okullarda 08.00-13.00 arasında grev yapacak, TC Lefkoşa Büyükelçiliği'ne ardından da Başbakanlığa siyah çelenk koydu.