Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nda (KTOEÖS) hafta sonu gerçekleşen Genel Kurul'un ardından Yönetim Kurulu’na seçilen Öğretmen Hareketi’nden 3 öğretmen görevi iade etti.

Yapılan açıklama şöyle: Değerli Öğretmenlerimiz,

Yoğun bir katılımla sendikamızın 54. Genel Kurulunu tamamlamış bulunuyoruz. Yönetim kuruluna aday iki grubun yarıştığı seçim sürecinde üyelerimiz, yürütülen propaganda süreci sonunda Öğretmen Hareketi grubundan 3 öğretmenimize, Örgütlü Öğretmen grubundan 18 öğretmenimize görev vermiştir. Bizler biliyoruz ki Yönetim Kurulları 21 kişi ile bir bütün olarak çalışmalıdır. Seçim öncesinde 17 kişi ile sürdürmek zorunda kaldığımız 18 ayda ve onun öncesinde yönetim kurulu istifaları sonrası 14 kişi ile sürdürdüğümüz 6 ayda bu durumu çok iyi deneyimledik. Geçirdiğimiz süreçte ortaya konan tavır ve söylemler, kullanılan üslup bizi bir bütün olunamayacak noktaya getirmiştir.

Genel Kurul oy sayımının tamamlanması ve sonuçların belli olmasından sonra bizler sendikaya ait olan anahtarları kazanan arkadaşlarımıza teslim ettik.

8 Mayıs Pazartesi Genel Kurul ile ilgili bazı görevleri tamamlamak üzere sendikaya geldiğimizde, tüm kilitlerin değiştirilmesi talimatının verildiğini üzülerek öğrendik. Uzun yıllardır sendikamızın yönetim ve yürütme kurullarında görev yapmış, üstelik son genel kurulda öğretmenlerimiz tarafından yine yönetim kuruluna seçilen bizlere böyle bir tavır sergilenmesi, güvensizliğin aleni bir şekilde ortaya konulması, uyumlu bir şekilde çalışılamayacağının da göstergesi olmuştur.

Bu sebepten, Yönetim Kurulunun verimli çalışması adına Genel Kurulda üyelerimizin bize verdiği 3 yönetim kurulu üyeliği görevini Öğretmen Hareketi Grubu adına iade edip, bu göreve seçilemeyen 3 Örgütlü Öğretmen adayına bu görevin verilmesinin önünü açtığımızın bilinmesini isteriz. Tüzüğümüz gereği sıradaki arkadaşlarımız bu göreve davet edilecek ve Yönetim Kurulu 21 kişi ile daha verimli, çatışmadan uzak, verdiği sözleri bir bir yerine getirecektir.

Bu süreçte seçime katılarak sendikamıza sahip çıkan, bizleri destekleyen, desteklemeyen tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla….

Ozan ELMALI

Ali Yaman IŞIK

Hasan Soyer