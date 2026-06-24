“Et temel tüketim maddesi kapsamına alınmalı ve yüzde sıfır KDV uygulanmalı”

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM Parti) Genel Başkanı Serdar Denktaş, etin temel tüketim maddesi kapsamına alınarak yüzde sıfır KDV uygulanması gerektiğini belirtti.

Denktaş, yaptığı yazılı açıklamada, TAM Parti Ekonomi Programı kapsamında, hayat pahalılığına karşı verilebilecek mücadelenin yol haritasını et fiyatları üzerinden örneklendirdi.

Bu kapsamda, iç tüketime yeterli hayvan sayısına ulaşılıncaya kadar sınırlı şekilde karkas et ithalatı yapılacağını kaydeden Denktaş, ithalatta uygulanacak fonun hayvan ıslahı, mera ve yem geliştirme ile depolama sistemleri projelerinde kullanılacağını söyledi.

Her hayvancıya hayvan sayısına orantılı ve yalnızca mera amacıyla kullanmak üzere beş yıllığına devlet arazisi kullanım hakkı verileceğini, hayvancılığı meslek olarak yapan üreticiler için uzmanlar tarafından belirlenmiş verimli damızlık canlı hayvan ithalatı yapılacağını ifade eden Denktaş, bu yolla üretimin artacağını belirtti.

Uzmanların yaptığı çalışmaya göre 18 ay sonunda karkas et ithalatına ihtiyaç kalmayacağını belirten Denktaş, et ve et ürünlerinin tüketiciye yansıyan fiyatlarının ise Güney Kıbrıs seviyesinin altına inebileceğini söyledi.

“Girdi maliyetleri düşürülmeli”

Denktaş, mevcut hayvan sayısı, üretim kalitesi ve kapasitesine göre kaba yem üretimi için hayvan üreticisinin kullandığı mazot ve elektrik üzerindeki vergi, harç ve fonların sıfırlanacağını kaydetti.

Yol haritası kapsamında, aşı, ilaç, tohum ve yem katkı maddeleri gibi girdi maliyetlerini artıran kalemlerde de vergi, harç ve fonların kaldırılacağını belirten Denktaş, üreticiye hayvan başına değil, ürettiği etin kalitesi üzerinden kilo bazlı teşvik ve hibe desteği verileceğini söyledi.

Hayvancılığı meslek edinecek kadın ve genç girişimcilere düşük faizli kredi verileceğini de vurgulayan Denktaş, tarım ve hayvancılık alanında verilecek eğitimlerin ardından yeterlilik lisansı almaya hak kazanan kadın ve genç girişimcilere beş yıl gelir vergisi muafiyeti getirileceğini ifade etti.

“Hayvancılık Geliştirme Fonu aktarılacak gelir süt tozu üretim tesisi kurulması için yeterli”

Denktaş, önerilerin gelir kaybı yaratıp yaratmayacağı sorusuna karşılık da şunları söyledi:

“Bugün Kuzey Kıbrıs’a ithal edilecek donmuş karkas etin, kilo başı maliyeti yaklaşık dokuz eurodur. Bu maliyetin üzerine eklenecek iki euro ile bir kilo et, kasaba 11 euroya mal olacaktır. Kasaplar bu eti tüketiciye yüzde 20 kar payı ile ulaştıracaktır. İthalat maliyetinin üzerine eklenen iki euro, Hayvancılık Geliştirme Fonu’na aktarılacaktır ki; bu rakam yaklaşık 24 milyon eurodur. Hayvancılık Geliştirme Fonu’nda birikecek bu rakam hem hayvan üreticilerinin giderlerini düşürmeye hem de süt tozu üretim tesisi kurulmasına yetecek bir miktarı devlete sunmaktadır.”

Denktaş, devletin kaybetmediği, üreticiler ve kasapların kazandığı, çevreye dökülen peyniraltı suyu ve süt dökümlerinden kurtulacağı ve bu şekilde her kesimin kazançlı çıkabileceği bir ortamın yaratılabileceğini vurguladı.