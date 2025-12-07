Ankara temaslarının ardından açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, özellikle elektrik konusunda yıllardır süren kronik sorunların çözümü için “kapsamlı bir yol haritası” üzerinde Türkiye ile mutabakata varıldığını duyurdu.

Üstel, bu yol haritasının tüm detaylarının ocak ayında açıklanacağını belirterek, “Ocak 2026, enerji sorunlarımızın çözümünde tarihi bir dönüm noktası olacak” dedi.

Koalisyon ortaklarının genel başkanlarıyla birlikte Ankara’da gerçekleştirdikleri temasları değerlendiren Üstel, ziyaretin “mutlu gidilen ve mutlu dönülen bir süreç” olduğunu ifade etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile “son derece verimli, samimi ve geleceğe dönük güçlü projelerin ele alındığı” bir çalışma toplantısı yaptıklarını söyleyen Üstel, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projelerin hızlandırılması gereken başlıklarının masaya yatırıldığını aktardı.

Başbakan Üstel, enerji alanında yıllardır devam eden sorunların kalıcı çözümü için karşılıklı anlayış içinde yeni bir çerçeve oluşturduklarını ifade ederek şunları kaydetti:

“Elektrikle ilgili kronik sorunları ortadan kaldıracak bu yol haritasının tüm detaylarını Ocak ayında ortaya koyarak süreci başlatma konusunda mutabık kaldık. Bu adım, enerji güvenliğimiz ve ekonomik istikrarımız için tarihi bir eşik olacaktır.”

Üstel, kurumsal kapasiteyi güçlendirecek yapısal iyileştirmelerin ve gelecek dönem stratejik hedeflerinin de ele alındığını belirtti.

“2026 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü Şubat’ta imzalanabilir”

Ankara görüşmelerinin önemli başlıklarından birinin 2026 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması olduğunu söyleyen Üstel, hazırlıkları süren protokolün şubat ayında imzalanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Üstel, yeni protokolün sağlayacağı destekleri şöyle sıraladı:

İnşaat sektörü ile birlikte üreten ve katma değer yaratan sektörlere güçlü kredi, hibe ve teşvik programları,

Kadınlara, gençlere, sanayicilere ve turizm sektörüne yönelik destek paketleri,

Tarım, çiftçilik ve hayvancılık alanlarına özel teşvikler ve altyapı yatırımları,

Üretim kapasitesini artıracak yeni programlar.

Başbakan, “Özetle 2026 iktisadi ve mali iş birliği protokolü üreten tüm sektörlere güçlü bir mali destek programı ile geliyor.” ifadelerini kullandı.

“Halkın yaşamına dokunacak iki yeni proje yolda”

Üstel, 2026 yılı içinde halkın günlük yaşamına doğrudan etki edecek iki büyük proje için hazırlıkların başlatıldığını, bu projelerin yeni yılda kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

“Hiçbir müjdemiz, projemiz lafta kalmayacak, hayat bulacaktır.” diyen Üstel, hükümetin “laf değil icraat hükümeti” olduğunu öne sürdü.