Nostaljik Tatların Peşinde: Bulamaç ve Yeni Dünya Macunu ile Geçmişe Yolculuk

Zaman, tatların hafızalarımızdaki yerini silikleştirmeye çalışsa da, bazı lezzetler vardır ki onları unutmak mümkün değildir. Çocukluk hatıralarının mutfakta yeniden canlandığı anlar, geçmişin sıcaklığını bugüne taşır. İşte böylesi tariflerden biri olan Bulamaç, sade malzemeleriyle bir nesilden diğerine aktarılan bir tat hikâyesi. Öte yandan, Kıbrıs’ın güneşle olgunlaşmış meyvelerinden yapılan Yeni Dünya Macunu ise adanın eşsiz ruhunu sofralara taşır. Bu iki tarif, yalnızca damakları şenlendirmekle kalmaz, aynı zamanda birer kültürel mirasın taşıyıcısı olarak yaşamaya devam eder. Şimdi, geçmişe uzanan bu lezzet yolculuğuna birlikte çıkmaya ne dersiniz?

BULAMAÇ

Bizim neslin pek bilmediği ama annemin, babamın çocukluğunda sıkça yediği ve bize lezzetini anlattığı ve tattırdığı lezzet bulamaç. Tarifi kolay olsa da lezzeti paha biçilmez ve bir kez tadıp beğenen herkes için vazgeçilmez oluyor. Tabi hiçbir zaman lezzetinin o eski yıllardaki gibi olmayacağını bilsek de canımız çektiğinde yapıp tadını alıyoruz…

Şimdi birlikte bu eşsiz lezzeti benim nasıl yaptığıma bakalım.

Malzemelerim

3 dilim ekmek

5 kaşık un

5 bardak su

Şeker

Pekmez

Nasıl Yapıyorum

Küçük küçük ekmek özellikle kabukları yağda kızartıyorum.

5 kaşık unu da biraz kızartıyorum .

5 bardak su ve damak zevkime göre şeker ilave ediyorum.

Muhallebili gibi başında karıştırılarak pişiriyorum ve kaynayınca tabaklara döküyorum.

Üzerine pekmez dökerek servis ediyorum.

YENİ DÜNYA MACUNU

Akdeniz'in güneşle yıkanmış topraklarından yükselen Kıbrıs mutfağı, doğallığın ve geçmişten gelen mirasın bir kutlamasıdır. Yalın ama bir o kadar derin tatlarıyla insanı geçmişin nostaljik güzelliklerine götüren bu mutfak, her yemeğinde bir hikâye saklar. Yalnızca yemeklerinde değil, tatlılarında da bu adanın sımsıcak ruhunu bulmak mümkündür. İşte bu tatlılardan biri de, mevsimin en narin hediyelerinden biriyle yapılan, Yeni Dünya Macunu’dur. Olgunlaşmaya yüz tutmuş yeni dünyanın o kendine has aroması, adanın her köşesinde büyük annelerimizin reçetelerinden modern mutfaklara uzanarak Kıbrıs sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor. Siz de bu eşsiz lezzeti kendi mutfağınızda denemek isterseniz, işte tarifi!

Malzemelerim

1 Kilo Temizlenmiş Yeni Dünya

3 Su Bardağı Şeker

1 Su Bardağı Su

1 Adet Limon

Mercimek Tanesi Kadar Tuz

Hazırlanış şekli

Öncelikle 1 kilo temizlenmiş olgunlaşmaya yüz tutmuş iri yeni dünyayı alırım. Kabuklarını özenle soyup çekirdeklerini çıkarırım. İkiye böldüğüm meyveleri limon sıkılmış suyun içine atarım ki kararmasınlar. Sonra, 3 su bardağı şekeri ve 1 su bardağı suyu bir tencereye alıp, orta ateşte 5-10 dakika kaynatırım. Hafif yoğun bir şurup elde ettikten sonra, suyunu süzdüğüm yeni dünyaları tencereye eklerim. Kaynamaya bırakırken, üzerinde biriken köpükleri dikkatlice alırım. Yeni dünyalar yumuşadığında, birkaç damla limon suyu sıkıp 5 dakika daha kaynatırım. Eğer kıvamı istediğim gibiyse ocağı kapatırım. Ancak biraz sulu olduğunu düşünürsem, meyveleri kevgirle çıkarır ve şurubu biraz daha kaynatırım. Kıvam tam istediğim hale gelince meyveleri yeniden ekler, ocağı kapatır ve macunumu kavanozlara doldururum.