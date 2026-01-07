Nilden Bektaş Erhürman, EVKAF İyilik Gönülleri Ekibiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) İyilik Gönülleri Ekip Koordinatörü Fadime Aydın başkanlığındaki iyilik gönüllüleri liderleri ve sorumluları ile bir araya geldi.

Fadime Aydın’a görüşmede Lefkoşa Lideri Mustafa Şamil, Girne Lideri Celal Keleş, Gazimagusa-İskele Lideri Özlem Kadirağa, Mohammad Haghighi, Ronak Moghaddam, Güzelyurt Lideri Merve Göktemiz Dörtyol Lideri Nezaket Metin ile Eda Akbil ve Hanife İşkey eşlik etti.

Nilden Bektaş görüşmede yaptığı konuşmada EVKAF İyilik Gönüllüleri Ekibi’ni görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

EVKAF İyilik Gönülleri Ekip Koordinatörü Fadime Aydın yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, Nilden Bektaş Erhürman’a hediye takdimi yapıldı.