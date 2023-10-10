Netanyahu, Hamas'ın saldırısına verecekleri yanıtın 'Orta Doğu'yu değiştireceğini' söyledi
İsrail'in güney sınırındaki kasabaların belediye başkanlarıyla bir araya gelen Netanyahu, Hamas'a verecekleri yanıtın çok sert olacağını söyledi.
A+A-
İsrail'in güney sınırındaki kasabaların belediye başkanlarıyla bir araya gelen Netanyahu, Hamas'a verecekleri yanıtın çok sert olacağını söyledi. İsrail, Gazze'yi tamamen abluka altına alıyor.
Bölgeye elektrik, gıda, akaryakıt ve su tedarikleri kesiliyor.
Bu haber toplam 140 defa okunmuştur