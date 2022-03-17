“Neden kumsala havuz yapılmasına, seyirci kalıyorsunuz?”

Yeşil Barış Hareketi, İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi gönüllülerinin mahkemeye verdiği İskele Halk Plajına yapılan ve “proje dışı ve yasal olmayan betonarme yapı” olarak nitelenen inşaatla ilgili İskele Belediyesi’ne sorular yöneltti.

Yeşil Barış Hareketi belediye başkanına hitaben “Eğer ihaleye çıkılan yer sadece çok amaçlı salon ise bu; ihaleyi alan firmanın günlerdir reklamını yaptığı “Beach Club” projesini reddettiğiniz anlamına mı geliyor?” siye sordu.

Hareketten yapılan açıklamada şu sorular yöneltildi: “Eğer ihale sadece çok amaçlı salon içinse neden kumsala havuz yapılmasına, başka binalar yapılmaya başlanmasına ve beton dökülmesine seyirci kalıyorsunuz? Tamamı imara aykırı olan inşai faaliyetler belediye seçimlerine bu kadar kısa süre kalmışken başlıyor ama siyasi gailesi olanın “SİZ” değil de sivil toplum örgütleri olduğuna gerçekten halkın inanmasını mı bekliyorsunuz?

İşte açıklama:

İskele Belediye Başkanı bugün gazetelerde yer alan açıklamasında “ihaleye çıkılan yerin sadece çok amaçlı salon olduğunu” iddia ediyor. İskele Plajı’nda yapılan inşai faaliyetler ile ilgili mücadele eden Sivil Toplum Örgütleri’ni de halkı aldatmaya yönelik, gerçeklerden uzak bilgi vermekle suçluyor ve daha da ileriye gidip yapılan karşı çıkışları belediye seçimlerine yönelik siyasi gaileler ile yapılan müdahale olarak değerlendiriyor.

Olmadı sayın başkan..!

Yakışmadı!

Soruyoruz:

1-Eğer ihaleye çıkılan yer sadece çok amaçlı salon ise.. Bu; ihaleyi alan firmanın günlerdir reklamını yaptığı “Beach Club” projesini reddettiğiniz anlamına mı geliyor?

2- Eğer ihale sadece çok amaçlı salon içinse NEDEN kumsala havuz yapılmasına, başka binalar yapılmaya başlanmasına ve beton dökülmesine seyirci kalıyorsunuz?

3- TAMAMI İMARA AYKIRI olan inşai faaliyetler belediye seçimlerine bu kadar kısa süre kalmışken başlıyor ama siyasi gailesi olanın “SİZ” değil de sivil toplum örgütleri olduğuna gerçekten halkın inanmasını mı bekliyorsunuz?

Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu

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