Nancy Ajram ile müzik ziyafeti

Arap dünyasının ünlü isimlerini sahnesinde ağırlayan Merit Royal Diamond Otel’in Eylül ayı konserleri, Orta Doğu’nun pop ikonu Nancy Ajram ile devam etti.

Cumartesi akşamı hayranları ile Kuzey Kıbrıs’ta Merit Royal Diamond sahnesinde buluşan Lübnanlı sanatçı Nancy Ajram, yaklaşık iki bin kişinin katıldığı konserde unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Mavi ışıltılı kostümü ile göz kamaştıran Nancy Ajram; zarafeti, güzelliği ve sesi ile hayranlarını adeta büyüledi. Merit Royal Diamond’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Nancy Ajram, “Merit’in yeni oteli çok güzel olmuş, çok tebrik ederim. Meritlerde sürekli sahne alıyorum ve her seferinde ayrı bir heyecan duyuyorum. Bugün burada beni sevenlerimle buluşturan Merit ailesine çok teşekkür ederim” dedi.

Hareketli şarkıları ile misafirlerini gece boyunca doyasıya dans ettiren Nancy Ajram, romantik parçaları ile de duygusal anlar yaşattı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan ünlü sanatçı, sevenleri ile bol bol fotoğraf da çektirdi.