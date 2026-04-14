Mutfak çalışanlarına hijyen eğitimi verildi
Girne Belediyesi Sağlık Şubesi, restoran mutfaklarında görev yapan çalışanlara yönelik ‘Genel Hijyen’ eğitimi gerçekleştirdi.
Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri tarafından, 4 Nisan 2026 tarihinde restoran mutfaklarında görev yapan çalışanlara yönelik ‘Genel Hijyen’ eğitimi düzenlendi. Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası Komisyon Toplantı Odası’nda gerçekleşen eğitime çok sayıda gıda işletmesi katılım sağladı.
Eğitim kapsamında mutfak çalışanlarına güvenli gıda üretimi, hijyen kuralları ve sağlıklı çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik önemli bilgiler aktarıldı. Yetkililer, bu tür eğitimlerin gıda güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
Eğitime katılan işletmeler
Eğitime katılan işletmeler arasında Acıktım Cafe, Afiyetler Restoran, Ala Meyhane, Avanti Patisserie, Antakya Döner, Alim Restoran, Bandır Çorba Restoran, Best Butcher Restoran, Bedi Usta, Bella Moon ve Beyaz Restoran yer aldı.
Eğitimler devam edecek
Öte yandan, yoğun ilgi gören “Genel Hijyen” eğitiminin önümüzdeki ay içerisinde yeniden düzenlenmesinin planlandığı bildirildi. Eğitime katılmak isteyen işletmelerin Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ile iletişime geçebileceği ifade edildi.