Murad Aktuğ, Eğitim Bakanlığı’na müsteşar olarak atandı

Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ görevden alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle Aktuğ, Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.

4 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelere göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca, 8 Temmuz 2019 tarihinden bu yana Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü olarak görev yapan Murad Aktuğ’un 5 Haziran 2026 tarihinden itibaren bu görevinden alınmasına karar verildi.

Aynı Resmi Gazete’de yayımlanan ikinci kararnameyle ise Murad Aktuğ’un, 5 Haziran 2026 tarihinden itibaren Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atanması kararlaştırıldı.