Muhtardan sonra 8 kişi daha tutuklandı

Lefkoşa’da sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgâh belgesi düzenlenerek yabancı uyruklu kişilere KKTC’de ikamet izni sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, Yenicami Mahallesi Muhtarı ile eşi ve bir kişinin tutuklanmasının ardından, bağlantılı oldukları tespit edilen 8 kişi daha gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı. Polis, sahte belgelerle Muhaceret Şubesi’nde işlem yapılarak kayıt ve para temin edildiğini belirtirken, kaçak olduğu tespit edilen zanlılardan biri cezaevine gönderilirken, 7 zanlı ise teminata bağlandı.

37 bin 500 TL ile 470 ABD doları temin edilmişti

Lefkoşa’da meydana gelen “Resmi Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Resmi Evrakı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temini” soruşturması kapsamında tutuklanan zanlılar M.Y., M.P., G.H., G.S., N.B., H.H., E.S. ve G.M. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Koray Sözer, olguları aktardı.

Polis, Yenicami Mahallesi Muhtarı S.Ö., muhasebeci olan eşi K.Ö. ve A.A.’nın, K.Ö. adına kayıtlı olan ve içerisinde kiracısı bulunan evleri kullanarak yabancı uyruklu şahıslara, KKTC’de ikamet izni almalarına olanak sağlamak amacıyla sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgâh belgesi düzenlediklerini kaydetti. Polis, zanlıların sahte kira sözleşmelerinin Lefkoşa Vergi Dairesi’ne onaylatıldıktan sonra sahte ikamet belgeleriyle Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne tedavüle sürüldüğünü mahkemeye hatırlattı.

Polis, zanlıların bu yolla söz konusu şahıslar adına oturma izni işlemlerinin başlatılmasını ve onaylanmasının sağlandığını belirterek sahtekarlıkla kayıt ve 37 bin 500 TL ile 470 ABD doları temin edildiğini belirtti.

Polis yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen 8 kişinin de tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis yapılan soruşturmada zanlı M.Y.’nin yardımı ile zanlı G.S. adına, zanlı M.P.’nin yardımı ile Ş.P. adına 8 bin TL karşılığında, zanlı G.H.’nin yardımı ile M.A. adına 15 bin TL karşılığında M.N.’nin yardımı ile zanlı N.B. adına zanlı G.M.’nin yardımı ile zanlı H.H. adına 18 bin TL karşılığında, zanlı E.S.’nin yardımı ile N.R. adına 10 bin TL karşılığında, Yeni Cami Mahallesi Muhtarı S.Ö., K.Ö. ve A.A. tarafından KKTC'de ikamet izni almalarına olanak sağlamak amacıyla sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgâh belgesi düzenlendiği tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Zanlılardan biri kaçak çıktı

Polis, zanlılar tarafından düzenlenen kira sözleşmelerinin Lefkoşa Vergi Dairesi’ne onaylatılmasının ardından, bu sözleşmelerle birlikte sahte ikametgâh belgelerinin Polis Muhaceret Şubesi’ne tedavüle sürüldüğünü ve başvuru yapan zanlılar için oturma izni işlemlerinin sahte kira sözleşmeleri üzerinden yürütüldüğünün tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, yürütülen soruşturmanın kısmen tamamlandığını, zanlıların soruşturmaya etki etme olasılıklarının bulunmadığını belirterek uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti; ayrıca zanlı G.S.’nin yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini ve bu durumun teminat aşamasında dikkate alınmasını talep etti.

Kaçak olan cezaevine gönderildi, 7’si teminata bağlandı

Yargıç Şevket Gazi, 7 zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, her zanlının ayrı ayrı 30 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yargıç Gazi, zanlı G.S.’nin davasında hazır olması maksadı ile 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.