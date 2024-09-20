Mor ve Ötesi konserinin biletleri tükendi
Girne Belediyesi'nin 'Girne Arkın Group Fest24' kapsamında bu akşam gerçekleşecek olan Mor ve Ötesi konserinin biletlerinin tükendiğini açıkladı.
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Girne Belediyesi'nin 'Girne Arkın Group Fest24' kapsamında bu akşam gerçekleşecek olan Mor ve Ötesi konserinin biletlerinin tükendiğini açıkladı.
Belediyeden yapılan açıklamada girişte bilet satılmayacağı bilgisi verildi.
Mor ve Ötesi grubu bu akşam 21.00'de Girne Amfi Tiyatro'da sahne alacak.
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