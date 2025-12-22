“Misyonumuz, çocuklara hizmet”

Ödül AŞIK ÜLKER

Amerika’da 153 yıl önce kurulan Shriners, 42 yıldır Kıbrıs’tan çocuklara şifa dağıtıyor. George ve Thelma Paraskevaides Vakfı ile 42 yıldır iş birliği yapan Shriners doktorları, önceleri Kıbrıs’taki çocuklara Amerika’da ameliyat olanağı sağlarken, son iki yıldır ortopedi ve yanık ameliyatlarını Kıbrıs’ın güneyinde ücretsiz olarak yapıyor.

Yılda birkaç defa adaya gelen ve sadece Kıbrıs’tan değil, bölgeden pek çok çocuğa sağlık hizmeti sunan Shriners ekibi YENİDÜZEN’e konuştu. Shriners Başkan Yardımcısı John McCabe, dünya çapında çocuklara ulaşıp, nasıl daha iyi hizmet verebileceklerine odaklı olduklarını söyleyerek, geçen yıl, yaklaşık 35 farklı yerde, 130’dan fazla ülkeden çocuğa hizmet verdiklerini anlattı.

Shriners Çocuk Hastaneleri Uluslararası Strateji Direktörü Laura Kozloski de 42 yılda, 18 bin çocuğun hayatına dokunduklarını söyleyerek, Ekim 2023’ten bu yana, Kıbrıs’ın güneyinde Makarios Hastanesi ve Lefkoşa Genel Hastanesi’ndeki cerrahlar ve ameliyathane ekibiyle iş birliği içinde, 74 ameliyat yaptıklarını, 1900’e yakın çocuğu muayene ettiklerini, 400’den fazla protez ve ortez cihazı sağladıklarını belirtti.

McCabe, Kıbrıs’taki doktorların, onların yaptığını yapma yeteneğine sahip olduklarının altın çizerek, kendilerinin ABD’de, daha çok sayıda ve karmaşık vaka gördüklerini ve tecrübelerini (Güney) Kıbrıs’taki doktorlara aktardıklarını belirtti.

Shriners Çocuk Hastaneleri Kalite Sorumlusu Dr. Henry Iwinski de Kıbrıs’taki doktorlarla iş birliği yapmanın önemine vurgu yaptı. Shriners ekibi, Kıbrıs’ın kuzeyindeki meslek örgütleriyle veya sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmaya istek belirtti.

George ve Thelma Paraskevaides Vakfı Direktörü Kostas Paraskevaides de çok sayıda Kıbrıslı Türk arkadaşı olduğunu ancak hastaları Shriners’e yönlendirmek için doktorlarla bağlantı kurma konusunda başarılı olamadığını anlattı. Paraskevaides, “Kıbrıslı Rum arkadaşlarından duyup gelen Kıbrıslı Türk hastalarımız var. Geçmişte de birkaç Kıbrıslı Türk çocuğumuz ABD’ye gitmişti. Türkiye’den gelen hastalara da yardım ediyoruz” dedi.

Kıbrıs’a bir sonraki ziyaretlerinin 20-26 Mart 2026 tarihleri arasında olacağını kaydeden Shriners ekibi, kendilerine shrinershospitalsforchildren.org sitesinden veya George ve Thelma Paraskevaides Vakfı aracılığıyla ulaşılabileceğini belirtti.

Shriners Çocuk Hastaneleri...

Soru: Shriners hakkında bilgi verir misiniz?

McCabe: Shriners, Amerika’da kurulmuş bir dayanışma örgütüdür. Shriners International, 153 yıl önce kuruldu ve kurulduktan 50 yıl sonra, toplum için, özellikle çocuklar için bir şeyler yapmaya karar verdi ve Shriners Çocuk Hastaneleri, dünya çapında ve özellikle ABD’de çocuk felci salgınının yaşandığı bir dönemde kuruldu. O dönemde, birçok çocuk iyi tedavi edilemiyordu. Çocukların uzun süreli bakım ihtiyacı çok fazlaydı ve Shriners Çocuk Hastaneleri bu ihtiyacı karşılamak için kurulmuştu. Yıllar içinde Shriners, çocuk felcinden ortopediye, yanık tedavisine, dudak ve damak yarığı tedavisine, omurilik yaralanmalarına kadar geniş alanda hizmet vermeye başladı. Bu dört alan bizim uzmanlık alanlarımızdır.

“Kıbrıs’a geldiğimizde ameliyatlar da yapıyoruz”

Soru: George ve Thelma Paraskevaides Vakfı ile iş birliğiniz nasıl başladı?

McCabe: George ve Thelma Paraskevaides Vakfı ile iş birliğimiz 42 yıl önce başladı. Önceleri, Shriners Hastaneleri’nden, özellikle Springfield Hastanesi’nden bir grup doktor, Kıbrıs’a gelirdi ve burada oldukları sürede, mümkün olduğunca çok sayıda çocuğu muayene ederlerdi. O günlerde, tüm ameliyatları ABD’de yapardık. Uzun yıllar iş birliğimiz böyle sürdü. Covid salgınından sonra, çalışma şeklimiz değişti. Vakıfla iş birliği içinde, Kıbrıs’ta sadece muayene ve tarama çalışmaları değil, ameliyatlar da yapmaya başladık. O zamandan beri, yılda 2-3 defa Kıbrıs’a geldiğimizde ameliyatlar da yapıyoruz. Geçen yıl, Kıbrıs’ta yanık cerrahisi de yapmaya başladık ve buradaki yerel hastanelerle kurduğumuz ilişkileri geliştirmeye devam ediyoruz. Buradaki doktorlar ve vakfın yardımı da bu konuda bize destek oluyor.

Bunların yanında doktorlara ve hemşirelere eğitimler veriyoruz. Ayrıca, Lefkoşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde de ders veriyoruz. Meksika, Kanada ve ABD’de merkezlerimiz var. Buradaki profesyonellere, ABD’deki merkezlerimizde eğitim fırsatı da sunuyoruz. Kıbrıs’a her gelişimizde, farklı dallarda uzmanlar, hemşireler, terapistler ve araştırmacılarımız da uygulamalı eğitim vermek için geliyor.

“Dünya çapında çocuklara ulaşıp, nasıl daha iyi hizmet verebileceğimize odaklıyız”

Soru: Kıbrıs’ın sizin için önemi nedir? Neden Kıbrıs?

McCabe: Dünya çapında çocuklara ulaşıp, nasıl daha iyi hizmet verebileceğimize odaklıyız. Geçen yıl, yaklaşık 35 farklı yerde, 130’dan fazla ülkeden çocuğa hizmet verdik. Kıbrıs’ın konum açısından avantajı, farklı ülkelerden çocuklara Kıbrıs’a gelip muayene olma ve sağlık hizmetlerimizden yararlanma fırsatı sunan bir merkez olması. Bunu, dünyanın birçok başka yerinde de yapıyoruz, ancak Kıbrıs bu hizmeti daha verimli bir şekilde sunmamıza yardımcı oluyor.

“Doktorlara bilgilerimizi, tecrübelerimizi aktarıyoruz”

Soru: Bugüne kadar kaç çocuğa sağlık hizmeti verdiniz?

Kozloski: 42 yılda, 18 bin çocuğun hayatına dokunduk. Ekim 2023’ten bu yana, Kıbrıslı cerrahlar ve ameliyathane ekibiyle iş birliği içinde, 74 ameliyat yaptık. Klinikte, sanırım 1900’e yakın çocuğu muayene ettik, 400’den fazla protez ve ortez cihazı teslim ettik, ayrıca kol ve omurga için destekler... Yüzlerce tıp öğrencisi, hemşirelik öğrencisi, hemşire ve doktor eğittik. Her geldiğimizde, Makarios Hastanesi ve Lefkoşa Genel Hastanesi’ndeki ekipler, bize öğrenmek istedikleri konuları iletiyor.

McCabe: Hala onlara hizmet veriyoruz, daha karmaşık bir durum olduğunda ABD’ye de geliyorlar. Buradaki doktorlar, bizim yaptığımızı yapma yeteneğine sahip, sadece onlara daha fazla teknik göstererek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz ABD’de, daha çok sayıda ve karmaşık vaka görüyoruz. Bu nedenle, bilgilerimizi, tecrübelerimizi aktarıyoruz, onların daha hızlı öğrenmelerini ve kendi becerilerini geliştirmelerini sağlayacak uzmanlığa sahibiz. Buradaki doktorların gerçekten harika bir iş çıkardığını görüyoruz.

Soru: Senede birkaç defa Kıbrıs’a geldiğinizi söylediniz. Her gelişinizde ne kadar kalıyorsunuz?

Kozloski: Genellikle iki hafta. Ameliyat sayısı arttıkça, süre de uzuyor.

Soru: Ameliyatları nerede yapıyorsunuz?

Kozloski: Çoğunlukla Makarios Hastanesi ile çalışıyoruz, çünkü pediatrik yoğun bakım ünitesi olan tek hastane orası. 14 yaş ve üzeri çocuklar, Lefkoşa Genel Hastanesi’ne de sevk edilebiliyor. Ayrıca, çok karmaşık bir vakada, doktoru desteklemek için, Limasol’daki Ygia Hastanesi’ne gittiğimiz de oldu. Buradaki doktorlar harika, ancak nüfus çok az olduğu için, karmaşık vakalarla ilgili yeterli sayıda ameliyat yapılmıyor ve bu ameliyatları yapmak için birlikte çalışmak gerekebiliyor.

“Çalışabileceğimiz tüm doktorlarla çalışırız”

Soru: Kıbrıs’ın kuzeyindeki doktorlar veya meslek örgütleriyle iş birliğiniz var mı? Hastalar size nasıl ulaşıyor?

McCabe: Çalışabileceğimiz tüm doktorlarla çalışırız. Kıbrıslı Türk hastalarımız bize web sitemizden veya vakıftan ulaşabiliyor.

Kozloski: Hastalar web sitemizden (Shrinershospitalsforchildren.org) veya vakıf ([email protected]) aracılığıyla değerlendirme talebinde bulunabilirler, vakıf onların programa alınması için randevu ayarlamaya yardımcı olur.

“Dünyanın dört bir yanından gelen çocukları tedavi ediyoruz”

Soru: Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayıp, Yeşil Hattı geçemeyen çocukların sizden tedavi alması mümkün mü?

McCabe: Uluslararası bir kuruluş olarak, Türkiye’den veya diğer ülkelerden doğrudan ABD, Meksika veya Kanada’daki merkezlerimize gelen hastalarımız var. Dünyanın dört bir yanından gelen çocukları tedavi ediyoruz. Tampa’daki merkezimizde çalışan bir ekibimiz, hastaların vize almalarına ve ABD, Meksika veya Kanada’daki merkezlerimize ya da Kıbrıs’taki gibi sosyal programlarımıza gelmelerine yardımcı oluyor.

“Kıbrıs’ta, bölgesel çatışmalarla ilgili yaralanmaları olan çocuklar da gördük”

Soru: Doktorların yetenekli olduğundan bahsettiniz, Kıbrıs’ta (güney) altyapı ne durumda?

Dr. Iwinski: Donanım gayet iyi. Ancak yaşı küçük çocukta skolyoz vaka sayısı burada oldukça sınırlı. Oysa ABD’de bu vakaları sıkça görüyoruz. Bu tür vakaların omurga ameliyatı buradaki cerrahlarla birlikte gerçekleştirebileceğimiz ameliyatlara bir örnektir. Diğerleri de karmaşık kalça deformiteleri ve serebral palsili çocuklardır. Kıbrıs’ta, bölgesel çatışmalarla ilgili yaralanmaları olan çocuklar da gördük, burada oldukça karmaşık ve zor olan bu vakaların da tedavisini üstlendik.

“Herkesin gerçekten düşündüğü tek şey, çocuklarının sağlığı”

Soru: Yaptığınız çalışmaların toplum üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz?

McCabe: Çocukların aileleri bir araya geliyor. Herkesin gerçekten düşündüğü tek şey, çocuklarının sağlığı. Uzmanlığımızı katma ve doktorlara, hemşirelere, terapistlere, radyologlara eğitim fırsatları sunma ve onlarla çalışma fırsatı bulma becerimizi benimsediklerini düşünüyorum. Tıp camiasında, birlikte çalışma konusunda heyecan olduğunu gördük. Çalıştığımız hastanelerde, üniversitede, tıp fakültesinde büyük bir heyecan var, birçok kişi konferanslarımıza katılıyor. Uzun vadeli etkinin, adanın kapasitesini ve yeteneğini artırma, kapasiteyi artırarak çocukların sadece biz buradayken değil, yıl boyunca buradaki doktorlar tarafından muayene edilebilmesini sağlama olduğunu düşünüyorum. Ve burada bulunduğumuz yıllar boyunca, yerel doktorların bu çocukların tüm bakımını takip edebilme, çocukların bakımını planlayabilme durumunun arttığını gördük. Sadece muayene yapmak, ameliyat yapmak değil, çocukların hayatlarının sonuna kadar en iyi noktaya gelmelerini sağlayacak bakım planı ve güven sağlamak önemli.

“Çevresinde sevdiklerinin olması, çocukların iyileşmesi için çok önemlidir”

Soru: Bizimle bir başarı hikayesi paylaşır mısınız?

Kozloski: Burada, ilk kez ameliyat yaptığımızda, Ekim 2023’tü. Hastalarımızdan biri Kıbrıslı Türk’tü. Bir yıl önce, Güney Carolina’daki hastanemize gitmiş ve ameliyatı nedeniyle orada beş ay kalmak zorunda kalmıştı. Tek bacağı vardı ve diğer bacağının da ameliyat edilmesi gerekiyordu ve bunu Kıbrıs’ta yaptırdı. Geldi, hastaneye yatırıldı, bir gece kaldı ve eve gitti, altı hafta sonra bizimle çalışan Kıbrıs’taki bir doktor tarafından muayene edildi ve evine gitti, altı hafta sonra tekrar muayene edildi ve evine gitti, sadece 3 gün okulu kaçırdı. Ailesiyle, arkadaşlarıyla birlikteydi.

Dün başka bir örnek daha vardı. Ameliyathanedeydim, çocuklarının ameliyatı için bekleyen ebeveynlerle konuşuyordum ve annenin gözleri yaşlıydı, “Ameliyat için ABD’ye gitmek zorunda kalacağımız için çok endişeliydik. İşimi kaybedeceğimden endişeleniyordum” dedi. Çevresinde sevdiklerinin olması, çocukların iyileşmesi için çok önemlidir.

Çocuklar, ABD’ye geldiklerinde, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, onları seviyoruz ve onlarla ilgileniyoruz. Ameliyatları burada yaparak, kendi yemeklerini yiyerek, kendi dillerini konuşarak, arkadaşlarıyla ve aileleriyle birlikte oluyorlar.

“Bölgeden gelen hastalar için de burası önemli”

Bölgeden gelen hastalar için de burası önemli. Şu anda Suriye’den gelen, yüzlerinde çok kötü yanık izleri olan üç küçük kız var ve Ürdün üzerinden üç saatlik bir uçuşla buraya geldiler. Ameliyatlarını oluyorlar ve sonra evlerine dönüyorlar. Yüzleri bir dizi ameliyatla dönüştürülüyor ve bu, Suriye’de elde edemeyecekleri bir şey. Etraflarında sevdiklerinin olması, çocukların iyileşme süreçlerine olumlu etki yapar.

Dr. Iwinski: Çocuklar kendi aralarında da ilişki kuruyorlar, tecrübelerini paylaşıyorlar.

Kozloski: Ameliyattan sonra, hepsinin dikişleri oluyor, kimse kendini yalnız veya dışlanmış hissetmiyor. Sağlık hizmetlerinde en büyük sorunlardan, muhtemelen sağlık hizmetlerinin gizli maliyetlerinden biri, ebeveynlerin işten izin almak zorunda kalması, maaş alamaması veya kardeşleri olan çocukların kardeşlerine bakılmasının çok zor olmasıdır.

Sanırım Kıbrıs’a ilk kez gelip, ameliyatlara başladığımız zamanlardan kalma bir fotoğrafımız var. Çocuğun iki protezi var ve şimdi protezlerini ayarlamak için tekrar kliniğimize geldi. Altı yaşındayken Springfield’daki hastanemize gitmişti ve protezli fotoğrafını posterimizde kullanmıştık. Şimdi 18 yaşında ve protezine gerekli ayarlama yapılması için, Kıbrıs’ta bizimle yeniden bir araya geldi.

Dr. Iwinski: Geçen hafta, biri Yunanistan’dan, biri Ürdün’den, ikisi Suriye’den gelen çocuğumuzla bir yerde buluştuk. 40 yıl önce, Shriners Çocuk Hastanesi’nde tedavi görmüş, protez bacağı olan bir hasta, bizim orada olduğumuzu duyup geldi. Ondan, Shriners hastalarının hayat hikayelerini paylaştıkları bir Facebook grubu olduğunu da öğrendik. Bize “Shriners Çocuk Hastanesi’ne gittiğimde kendimi normal hissettim, çünkü oradaki her çocuğun, insanların bakışlarına maruz kaldığı, farklı bir özelliği vardı” dedi. Hastalarımız birlikte olduklarında, farklılıkları önemli değil, bu gerçekten çok güzel.

“Sadece Kıbrıs’tan değil, çevre ülkelerden de çocukları görüyoruz”

Soru: Kıbrıs’la ilgili gelecek planlarınız nedir?

McCabe: Shriners olarak, başarmaya çalıştığımız şeylerden biri, dünya çapında etkimizi artırmak. Bu nedenle, bu bölgenin bir merkez olmasını düşünüyoruz. Burada sadece Kıbrıs’tan değil, çevre ülkelerden de çocukları görüyoruz. Tıp Fakültesi ile ilişkilerimizi geliştirmek için adım atmak istiyoruz. Onlarla, ABD’ye veya merkezlerimizden birine burs veya eğitim için gelen öğrencilere destek sağlama konusunda görüşmeler yaptık. Bölgeye sağladığımız etkiyi nasıl artırabileceğimiz konusunda, hastanelerle görüşmeler yapıyoruz. Kıbrıs (Rum) Cumhurbaşkanı ile, daha fazla bakım sunabilmek ve bunu ebeveynler için daha optimal bir şekilde yapabilmek için, hükümetle ve bölgedeki diğer hükümetlerle nasıl iş birliği yapabileceğimiz konusunda görüşme fırsatı bulduk. Biliyorsunuz, 40 dakikalık bir uçuşla aynı gün geri dönebilmek ve muayene olabilmek, bizim için bakım hizmetlerimizi genişletebilmemiz için harika bir konum sağlıyor.

Ayrıca Atlanta-Georgia’da bir araştırma merkezi kuruyoruz. Bu merkez, tıbbi açıdan çocuklara vereceğimiz bakımım kapsamını genişletecek. Kullandığımız araçlardan biri de Movement Analysis Lab-MAL (Hareket Analizi Laboratuvarı)...

McCabe: Araştırma sadece çocuğun nasıl yürüdüğüyle ilgili değil, yürüyüşünü optimize etmek için neyin gerekli olduğu ile de ilgili. Bu sayede, ameliyata başlamadan önce, ne yapmanız gerektiğini planladığınız için, çok daha az invaziv ameliyat ve çok daha iyi sonuçlar elde ediliyor. Genomik ve araştırma laboratuvarlarımızda üzerinde çalıştığımız diğer şeyler sayesinde, artık muayene ettiğimiz ve tedavi ettiğimiz çocuklara daha iyi bakım sunabiliyoruz.

Şu anda teknolojinin sağladığı avantajlardan biri, çocuğun yürürken fotoğraflarını ve videolarını çekip, ABD’deki analistlerimize gönderebilmektir. Aileler fotoğraflarını yükleyip, bize gönderebilirdi. Bunlar, laboratuvarda tam bir deneyimle aynı şey olmayabilir, ama hiç olmamasından kesinlikle daha iyidir. Bunlar, araştırmalarımızı ve teknolojimizi genişletmemiz için fırsatlardır.

“Önemli olan, buradaki doktorlarla işbirliği yapmak”

Dr. Iwinski: Önemli olan, buradaki doktorlarla iş birliği yapmak ve bu ilişkileri kurmaktır. Yılın neredeyse 365 günü iletişim kurmak için bu ilişkileri her alanda kurmaktır.

Kozloski: Kliniğimize gelen Kıbrıslı Türkler için, evlerine yakın olan buradaki doktorlarla bu ilişkileri kurarak, hastalara nerede muayene edilebileceklerini, ne yapılması gerektiğini söyleyebilmemiz gerçekten çok iyi olurdu.

“(Kuzeydeki doktorlarla) iş birliğini memnuniyetle karşılarız”

Soru: Kuzeydeki meslek örgütleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla herhangi bir iş birliğiniz var mı?

Kozloski: Böyle bir iş birliğini memnuniyetle karşılarız. Kostas’ın (Paraskevaides)kuzeyde arkadaşları var ve sanırım, Kıbrıslı Türk hastalarımızın çoğu, bu yolla bize ulaşıyor, ancak resmi bir iş birliğimiz yok.

McCabe: Dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, çocuklara bakmak olan misyonumuza yardımcı olabilecek herhangi bir sivil toplum örgütü ile çalışmaktan memnuniyet duyarız.

Paraskevaides: Çok sayıda Kıbrıslı Türk arkadaşım var, birçok kez denedim ama hastaları Shriners’e yönlendirmek için doktorlarla bağlantı kurma konusunda ne yazık ki başarılı olamadım. Nedenini bilmiyorum, en azından son 10 yıldır deniyorum. Kıbrıslı Rum arkadaşlarından duyup gelen Kıbrıslı Türk hastalarımız var. Geçmişte de birkaç Kıbrıslı Türk çocuğumuz ABD’ye gitmişti. Türkiye’den gelen hastalara da yardım ediyoruz.

“Politik sorunlar, finansal sorunlar veya başka sorunlardan bağımsız çocuklara hizmet”

Soru: Shriners ile ilişkilerinizi nasıl geliştirmeyi planlıyorsunuz? Örneğin Kıbrıs’ta bir hastane açmayı düşünüyor musunuz?

Dr. Iwinski: Şu anda böyle bir planımız yok. Yerel kaynakları kullanmak, bakım düzeyini yükseltmek önemli bence. Çünkü, bir doktor olarak söyleyebilirim ki, karmaşık ameliyatları yapmak için gereken kaynak çok fazla ve buradaki hasta hacmi bağımsız bir hastaneyi destekleyemeyecek kadar az. Bu yüzden var olan kaynakları kullanmak, bakım düzeyini yükseltmek ve iş birliği yapmak daha iyi.

Kozloski: Devletin sağlık hizmetleri kuruluşuna, yaptığımız işi desteklemek için ameliyathanelerde ihtiyaç duyulan bazı ekipman ve malzemeler konusunda önerilerde bulunuyoruz. Onlar da bu alımları yapıp hastaneye koyuyorlar, bu yüzden biz de çabalarımızı binadan çok ameliyatlara harcamayı tercih ediyoruz.

McCabe: Shriners 42 yıldır Kıbrıs’ta ve 103 yıl daha burada olmak istiyoruz. Burası bizim için önemli bir lokasyon. Dünyanın dört bir yanından gelen çocuklara bakmak bizim misyonumuz, bunu politik sorunlar, finansal sorunlar veya başka sorunlardan bağımsız olarak yapıyoruz, bizim için önemli olan çocuklara hizmet vermek. İnsanlarla, sivil toplum örgütleriyle, hastanelerle ve tıp fakülteleriyle iş birliği fırsatları arıyoruz. Onların personellerini ve öğrencilerini eğitmelerine yardımcı olmayı ve daha fazla insana sağlık hizmeti sunabilme fırsatını yakalamayı çok isteriz. En büyük etkiyi nasıl yaratabiliriz? Daha çok sayıda hemşireye veya doktora ulaşarak ve onlara bu imkânı sunarak, mümkün olduğunca çok sayıda çocuğa ulaşabilmelerini sağlayarak. Her yıl daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz ve zaman geçtikçe burada daha fazlasını yapmayı planlıyoruz, çünkü bunun çocukların hayatlarında bir fark yarattığını biliyoruz.

Kozloski: (Güney) Kıbrıs hükümeti, Türkiye’den olsun olmasın, çocukları kabul etmemiz ve faaliyetlerimizi genişletmemiz konusunda bize inanılmaz destek sağlıyor. Vize konusunda Dışişleri Bakanlığı, sağlık konusunda Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz. AB milletvekilleri, Brüksel’deki herkese burada neler olup bittiğini anlatıyor. Kıbrıs ulusal sağlık sigortası kapsamına girmeyen bir çocuk getirdiğimizde, Sağlık Bakanlığı’na gidip, insani yardım programları kapsamında sağlık hizmetlerinin masraflarını karşılamalarını istiyoruz ve her seferinde kabul ediyorlar. Bu çok önemli. Çünkü Kıbrıs’taki kaynaklara ihtiyaç duyan çok sayıda mülteci var. Biz uzmanlığı sağlıyoruz, onlar da hastane yatışını, bazen implantları, ilaçları ve malzemeleri sağlıyor. Yetkililerle birkaç kez görüştük ve (Rum) Cumhurbaşkanı “Daha fazlasını yapmaya devam edin” diyor, bu harika bir şey. Her zaman Kıbrıs’ın kuzey kısmını soruyor ve “Oraya ulaşabiliyor musunuz ve oradaki çocukları tespit edebiliyor musunuz?” diye soruyor. Yani, önemli olduğunu düşündüğüm bir de siyasi destek var.

Bir sonraki ziyaret 20-26 Mart 2026...

Soru: 2026 içindeki Kıbrıs ziyaretleriniz ne zaman?

Kozloski: 20-26 Mart tarihleri arasında, yazın içinde ve Ekim ayı içinde gelmeyi planlıyoruz. Başvuru ne kadar erken olursa, o kadar iyi, çünkü röntgen, video gibi görüntüleme işlemlerini yapmamız gerekebilir, vesayet ve benzeri konularda da bazı evrak işleri var. Ne kadar erken olursa, o kadar iyi. İsteyenler vakfa da başvurabilir. Vakıfta Türkçe konuşan kişiler de var, onlar hastaların evrakları doldurmalarına yardımcı olabilirler.