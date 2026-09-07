“Çocuklarımızın can güvenliği siyasi tercihlere bırakılamaz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Girne açıklarında yaşanan ve toplumumuzu yasa boğan deniz faciasının ardından, insan yaşamını ilgilendiren taşımacılık hizmetlerinde denetim, liyakat, şeffaflık ve önleyici kamu sorumluluğunun önemine dikkat çekti.

Maviş, faciada yaşamını yitirenlere bir kez daha rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır dileyerek, “Yaşanan bu acı siyasi polemik konusu yapılamaz. Soruşturma ve mahkeme süreci devam etmektedir, bu bağlamda bağımsız yargıya güvenimiz tamdır” dedi.

Ancak facianın, taşımacılık hizmetlerinde denetimin ve önleyici kamu sorumluluğunun önemini bir kez daha en korkunç şekilde hatırlattığını belirten Maviş, “Kaza veya facia yaşandıktan sonra açıklamalar yapmak, sorumluluktan kaçmak ve birkaç günlük denetim görüntüsü vererek kamu yönetimi yapılamaz” ifadelerini kullandı.

Maviş, kamu yönetiminin görevinin insan yaşamını tehdit eden riskleri önceden belirlemek ve gerekli önlemleri almak olduğunu vurgulayarak, yaklaşan eğitim yılı öncesinde öğrenci taşımacılığı konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğunu kaydetti.

“Binlerce çocuk taşınacak”

Okulların 14 Eylül’de açılacağını hatırlatan Maviş, “Binlerce çocuğumuz her gün yüzlerce araçla okullarına taşınacaktır” dedi.

Mayıs 2025 verilerine göre yaklaşık 23 bin öğrencinin 815 araçla taşındığını belirten Maviş, Eğitim Bakanlığı’nın 2026-2027 öğretim yılında taşınacak öğrenci ve kullanılacak araç sayısını kamuoyuyla paylaşmadığını söyledi.

Öğrenci taşımacılığını düzenleyen tüzüğün en son 2015 yılında güncellendiğine dikkat çeken Maviş, mevcut düzenlemenin çağın gerisinde kaldığını ve temel konularda dahi eksiklikler barındırdığını belirtti.

Maviş, “Araçların her koltuğunda emniyet kemeri bulunması, okul otobüsleri için yaş sınırı, takograf, otomatik yangın algılama ve söndürme sistemleri, çocuk unutmayı önleyici sistemler ve habersiz yol denetimleri gibi çağdaş güvenlik önlemleri dahi açık biçimde tüzükte yer almamaktadır” dedi.

“Siyasi tercihlere bırakılmamalı”

Tüzüğün Eğitim Bakanlığı’na taşıma işlerinde ihale yapıp yapmama ve işi ihaleyi kazanana verip vermeme konusunda kabul edilemez ölçüde geniş bir yetki tanıdığını savunan Maviş, çocukların can güvenliğini ilgilendiren bir hizmetin siyasi tercihlere, kişisel ilişkilere ve kapalı kapılar ardında yapılan sözleşmelere bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Maviş, öğrenci taşımacılığında şeffaflığın ve denetimin esas alınması gerektiğini vurguladı.

“Kuzeyde bu bilgiler neden saklanıyor?”

Kıbrıs’ın güneyinde yapılan son denetimlerde okul otobüslerinde ciddi sorunlar belirlendiğini ifade eden Maviş, buna rağmen denetim sonuçlarının kamuoyuna açıklandığına dikkat çekti.

Maviş, 761 aracın kontrolden geçtiğini, 40 aracın ise denetimden başarısız olduğu için hizmete alınmayacağının duyurulduğunu belirterek, tüm eğitim yılı boyunca habersiz denetim yapılacağının da açıklandığını söyledi.

Maviş, “Güneyde okullara taşımacılık hizmeti veren hangi aracın denetlendiği ve kaç aracın hizmetten çıkarıldığı açıklanabiliyorsa, kuzeyde bu bilgiler neden halktan ve velilerden saklanmaktadır?” diye sordu.

14 Eylül öncesi 14 soru

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu başta olmak üzere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü’nün, 14 Eylül’den önce öğrenci taşımacılığıyla ilgili sorulara açık ve belgeli yanıt vermesi gerektiğini belirtti.

Maviş’in yanıt istediği sorular şöyle:

2026-2027 öğretim yılında kaç öğrenci, kaç güzergahta ve kaç araçla taşınacaktır?

Öğrencileri taşıyacak araçların model yılı, kapasitesi, işletmecisi, güzergahı ve yedek araç durumu nedir?

Araçların kaçı öğretim yılı başlamadan kamu gözetiminde denetlenmiştir?

Eğer denetlenmişse, kaçı ilk denetimden geçememiş, kaçı trafikten veya öğrenci taşımacılığı hizmetinden men edilmiştir?

Denetimler hangi kurumlar ve hangi uzmanlar tarafından yapılmıştır? Hangi ölçüm cihazları ve kontrol listeleri kullanılmıştır?

Öğrenci taşıyacak araçların yaş dağılımı nedir? Kullanılacak en eski araç kaç yaşındadır? Eski araçların yenilenmesine ilişkin bir takvim hazırlanmış mıdır?

Sürücülerin mesleki izinleri, sağlık durumları, trafik kayıtları ile çalışma ve dinlenme süreleri nasıl denetlenmektedir?

Her araçta mevzuatın öngördüğü sorumlu kişi veya refakatçi bulunacak mıdır? Bu kişilerin isimleri, eğitimleri ve görevleri nelerdir?

Ombudsmanın 2018 yılında tespit ettiği izinsiz araç, kapasite aşımı ve sözleşmeye aykırı kullanım sorunlarının tekrarlanmaması için hangi önlemler alınmıştır?

2025-2026 öğretim yılında kaç kapasite aşımı, arıza, yangın, kaza, çocuk unutma veya sözleşme ihlali kaydedilmiştir? Bunlarla ilgili hangi yaptırımlar uygulanmıştır?

Okullara taşımacılık yapacak kişiler ve şirketler hangi yöntem ve ölçütlerle seçilmiştir?

Güzergahlar, araçlar, sözleşmeler, ödenecek ücretler ve değerlendirme ölçütleri kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?

2017-2020 döneminde hazırlandığı açıklanan öğrenci taşımacılığına ilişkin teknik düzenleme taslağı nerededir? Bu düzenleme neden yürürlüğe konmamıştır?

Günümüzün güvenlik ihtiyaçlarını karşılamayan Zorunlu Taşımacılık Tüzüğü ne zaman güncellenecektir?

KTÖS’ün talepleri

Maviş, KTÖS olarak öğrenci taşımacılığı konusunda taleplerini de sıraladı.

Buna göre tüm araçların öğretim yılı başlamadan kamu gözetiminde denetlenmesini isteyen KTÖS, denetimden geçemeyen hiçbir aracın öğrenci taşımaması gerektiğini belirtti.

Tüm araçların yaşı, kapasitesi, güzergahı ve denetim sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını isteyen sendika, habersiz yol denetimleri yapılmasını ve ihlaller karşısında uygulanacak yaptırımların açıklanmasını talep etti.

KTÖS ayrıca eski araçların yenilenmesi için uzun vadeli ve düşük faizli finansmanın hükümet tarafından sağlanmasını, bu finansal desteğin araçların çağdaş güvenlik standartlarına ulaştırılması ve düzenli olarak denetlenmesi koşuluna bağlanmasını istedi.

Taşımacılık sözleşmelerinin siyasi kayırmacılıktan arındırılması gerektiğini de belirten KTÖS, sözleşmelerin şeffaf ölçütlerle yapılması çağrısında bulundu.

Maviş, KTÖS olarak çocukların güvenli biçimde okullarına ulaşması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını talep ettiklerini belirterek, “Kamuoyunu bilgilendirmeye ve konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.