Motosiklet kazasında hayatını kaybeden şahsın kimliği açıklandı
Girne-Lefkoşa Anayolu’nun Ciklos mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Zülfikar Suphi Elmas hayatını kaybetti.
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Girne-Lefkoşa Anayolu’nun Ciklos mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Zülfikar Suphi Elmas hayatını kaybetti.
Bu akşam saat 21.45 sıralarında meydana gelen kazada, Montaser M.Y. Amro (30) yönetimindeki UZ 311 plakalı salon araç, Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı yönde ilerleyen ve trafiğin yavaşlaması nedeniyle hızını düşüren Zülfikar Suphi Elmas yönetimindeki YF 886 plakalı motosiklete çarptı.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Zülfikar Suphi Elmas olay yerinde yaşamını yitirdi.
Araç sürücüsü Montaser M.Y. Amro tutuklanırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Fotoğraflar: Doğan Samer
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