Meteorolojiden “kuvvetli yağış” uyarısı

Yarın ve salı günü kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Dairesi, yarın öğle saatlerinden başlayarak salı akşamüzerine kadar bölgede kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.00 ile salı günü saat 18.00 arasında kuvvetli yağış bekleniyor.

Açıklamada, bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50kg/m²) olmasının beklendiği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.