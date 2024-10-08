Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi, bugün saat 12.00’den perşembe saat 12.00’ye kadar Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.
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Meteoroloji Dairesi, bugün saat 12.00’den perşembe saat 12.00’ye kadar Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratacağı uyarısında bulundu.
Daireden yapılan açıklamada, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
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Etiketler : toz, Meteoroloji Dairesi