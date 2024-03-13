“Mesele Hristodulidis’in sorunların neler olduğunu bile anlamamış olmasıdır”

AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in televizyon kanallarında canlı olarak yayınlanan röportajında yeni bir şey söylemediğini belirterek, “En büyük mesele Sayın Hristodulidis'in sorunların neler olduğunu ve aynı zamanda popülaritesinin benzeri görülmemiş bir derecede düşmesinin sebebinin ne olduğunu ve vatandaşların büyük çoğunluğunun kendisinden ve hükümetinden hayal kırıklığına uğradığını beyan ettiğini hala daha anlamamış olmasıdır” dedi.

Hükümeti yalnızca algı yaratarak kamuoyunu etkileme ve iletişim politikasıyla meşgulken, Hristodulidis'in hala daha hükümetinin sorununun sadece bir iletişim sorunu olduğunu düşünmekte ısrar ettiğine işaret eden Kukumas “Cumhurbaşkanı’nın ve hükümetinin anlamaları ve düzeltmeleri gereken şey, hükümetin vizyondan ve yönetme becerisinden yoksun olması ve toplumun ihtiyaçlarını anlamamasıdır. Bazı konularda ilerleme kaydedildiğini göz ardı etmiyoruz ve doğru adımları destekliyoruz. Ancak büyük resme baktığımızda durum Cumhurbaşkanı Hristodulidis’in dile getirdiğinden ne yazık ki çok farklı olmaya devam ediyor” diye konuştu.

“Bize göre asıl önemli olan, halkın büyük çoğunluğunu sıkıntıya sokan pahalılık sorununa hükümetin gerçek bir yanıtının olmamasıdır” diyen Yorgos Kukumas pahalılık, kredi borçlarında faiz oranlarının artması, kiraların ve elektrik giderlerinin yükselmesi nedeniyle büyük geçim zorluklarıyla karşı karşıya olan kesimlere yönelik bir destek paketinin finansmanının sağlanması hedefiyle şirketlerin kademeli bir biçimde vergilendirmesi yönünde AKEL'in sunduğu öneriye kulak vermektense, hükümetin DİSİ ve hükümeti destekleyen partilerle birlikte şirket vergisinden muaf tuttuğu büyük şirketlere 20 milyon avroyu bahşiş olarak hediye ettiğini hatırlattı. Kukumas ayrıca bankaların ve enerji şirketlerinin elde ettikleri aşırı kârların vergilendirilmesi için AKEL’in önerisini hükümetin ısrarla reddetmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Yolsuzluklar konusunda Nikos Anastasiadis'in ülkeyi küçük düşüren on yılı hakkında konuşmayı Nikos Hristodulidis’in reddetmeye devam ettiğine de işaret eden AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas “Sayın Hrsitodulidis seçim kampanyası sırasında söz verdiği hesap sorulması ve temizlik yapılması, altın pasaportlar skandalını araştıracak soruşturmacılar atanması konularından artık söz etmiyor. Bunları yapmak zaman almaz. Açıkça görülüyor ki Cumhurbaşkanı gerekli iradeye sahip değil” dedi.

Kıbrıs sorununda da Cumhurbaşkanı Hristodulidis'in kendi kendine belirlediği bir takım önemli “kilometre taşları”ndan söz ettiğini ama bu “kilometre taşları”nın hiçbir şey yapılmaksızın gelip geçtiğini kaydetti. Hristodulidis’in AB tarafından bir görevli atanmasından söz ederken de AB'nin kendisine ne söylediğini dahi anlamamakta ısrar ettiğini belirten Kukumas Hrsitodulidis'in Guterres Çerçevesi ve müzakere müktesebatına ilişkin tutumunun da pek net olmadığını kaydetti.

“Sayın Hristodulidis bahane aramasın. Çıtayı bizzat kendisi yükseğe kaldırıyor, sonra da çıtanın üstünden geçemeyince altında kalıyor. Hem küçük meselelerde hem büyük meselelerde” diye konuşan AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas açıklamasının devamında “Sayın Hristodulidis partisel açıdan hiç de kendisinin dediği gibi ‘yetim’ değil. Kendisi DİSİ ve Nikos Anastasiadis'in has siyasi evladıdır ve bugün de DİKO, EDEK ve DİPA ile birlikte hükümettir ve gerektiğinde ELAM'ın da oylarına sahiptir” diye ekledi.