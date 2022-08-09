Merit Royal sahnesi Myriam Fares’i ağırladı

Dünyaca ünlü isimleri misafirleriyle buluşturmaya devam eden Merit Royal Otel, Arap dünyasında sesi ve güzelliği ile “Sahnenin Kraliçesi” unvanını taşıyan Myriam Fares’i ağırladı. Geçtiğimiz Cumartesi, Merit Royal & Premium sahnesinde hayranlarıyla buluşan Myriam Fares, göz alıcı yeşil elbisesi, zarafeti ve güçlü sesi ile konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ürdün, Lübnan, Kuveyt ve Filistin gibi Arap ülkelerinden gelerek Merit Royal’in eşsiz açık hava konser alanını dolduran hayranlarını selamlayarak sahneye çıkan Fares, bir buçuk saat süren konseri boyunca tempoyu bir an olsun düşürmeyerek konuklarını coşturdu. Ünlü şarkıcı, ilk kez Merit Royal sahnesinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek Merit ailesine teşekkür etti.

Enerjisiyle kendine hayran bırakan Myriam Fares, dünyada 8,4 milyar izlenme rekoruna ulaşan Goumi şarkısını seslendirirken muhteşem bir dans gösterisi sundu. En hit parçalarından biri olan Hatha Al Hello’yu konserin sonuna saklayan ünlü star, davul ekibinin şovu ile coşkuyu doruğa çıkardı. Yaz konserleri serisinde Myriam Fares’i ağırlayan Merit Royal Otel, 13 Ağustos’ta Merit Royal Diamond Otel’de gerçekleşecek Volkan Konak konseri ile eğlence fırtınası estirmeye devam edecek.