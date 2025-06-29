Merit Lefkoşa'da Cem Belevi coşkusu

Cem Belevi “Cemiyet Gazinosu” konseptiyle ilk kez Kıbrıs’ın kuzeyinde sahneye çıktı. Merit Lefkoşa Hotel’de iki gece üst üste performans sergileyen ünlü sanatçı 70’lerden günümüze uzanan geniş repertuarıyla müzikseverlere rüya gibi bir gece yaşattı. İki gece üst üste Yavru Vatan’da muhteşem bir performansa imza atan Cem Belevi, önümüzdeki dönemde de Kıbrıs’ın kuzeyinde konserlerine dolu dizgin devam edecek. Sanatçı, kendisini konserinde yalnız bırakmayan birliktelik yaşadığı sevgilisine, sahneden bir demet çiçek hediye ederek jest yaptı.

Ferdi Özbeğen’den, İbrahim Tatlıses’e, Müslüm Gürses’ten Orhan Gencebay’a 70’li yılların sevilen eserlerinin yanı sıra “Seviyo”, “Alışamıyorum”, “Aç Kollarını” gibi kendi şarkılarıyla, geceye özel dans şovları ve kostümleriyle katılımcılara resital sunan sanatçı dakikalarca alkışlandı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cem Belevi, sahnesine özel repertuvarıyla müzikseverlere nostaljik bir atmosfer yaşatacağını vurguladı. Yazdığı bir çok hit şarkısıyla sevenlerinin gönlünde taht kuran sanatçı, çok yakında bir çok yeni şarkısı ile müzikseverlerin karşısında olacağı müjdesini verdi. Hayatının en üretken döneminde olduğunu açıklayan Belevi, önümüzdeki dönemde de bir dizi projesinde yer alacağını söyledi. Sürpriz ve ters köşe bir rol ile ekranlarda olacağını anlatan Belevi, “İzleyicinin çok şaşıracağı, bana hiç benzemeyen bir rolle ekranlarda olacağım” dedi.