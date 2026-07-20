Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi tarafından, Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) iş birliğiyle, merhum akademisyen Prof. Dr. Mehmet Altınay anısına yemek yarışması düzenlendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre yarışma Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri ile annelerinin katılımıyla düzenlendi.

DAÜ Prof. Dr. Mehmet Altınay Binası TH 107 Salonu’nda Şef Mine Adalıer eşliğinde düzenlenen yarışmada öğrenciler ve anneleri, verilen eğitimin ardından el yapımı makarnalar hazırladı.

Etkinliğin ardından ödül töreni düzenlendi. Törende yapılan konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Altınay ailesi tarafından, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan isimlere teşekkür amacıyla hediyeler de sunuldu.