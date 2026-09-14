KTEZO: Öğrenci taşımacılığında sorumluluklar belirlenmeden yola çıkılamaz

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), öğrenci taşımacılığında yaşanan sorunların sistemsizlik, plansızlık ve liyakatsizlikten kaynaklandığını belirterek, tarafların sorumluluklarının ve çalışma koşullarının net biçimde belirlenmesi çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), öğrenci taşımacılığında yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yaparak, sistemsizlik ve planlama eksikliğinin yalnızca kaynakların tüketilmesine değil, kamusal hizmetlerin aksamasına da yol açtığını belirtti.

Öğrenci taşımacılığında yaşanan sorunların uzun yıllardır görmezden gelinen yapısal sorunlardan kaynaklandığını ifade eden KTEZO, öğrenci taşımacılığının daha güvenli ve kaliteli hale getirilmesi amacıyla sektörel temsilciler ve birliklerle birlikte çeşitli öneriler hazırladığını ve bu önerilerin son üç-dört aylık süreçte çözüm üretilmesi amacıyla ilgili tarafların gündemine taşındığını kaydetti.

Ancak sorunların zamanında çözülmesi ve gerekli önlemlerin alınması yerine, okulların açılmasına kısa süre kala “haydi iş başına, sonra bakarız” anlayışıyla hareket edildiğini savunan Oda, çocukların ve ailelerinin sorumluluğunun kamu taşımacılarının üzerine bırakılmak istendiğini belirtti.

“Protokol ve sözleşme olmadan sorumluluk kimde?”

KTEZO, ortada protokol ve sözleşme bulunmadan, sorumluluklar ve kurallar belirlenmeden yapılacak taşımacılığın hem hukuki hem de güvenlik açısından ciddi soru işaretleri yarattığını vurguladı.

Oda açıklamasında, olası bir olumsuzluk durumunda sorumluluğun kim tarafından üstlenileceği ve hesabın kimden sorulacağının belirsiz bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek, “Hala daha ders almamakta ısrar mı ediyoruz?” diye sordu.

Son günlerde yaşanan olumsuz gelişmelerin yarattığı acı nedeniyle çağrılarının net olduğunu belirten KTEZO, ilgili tüm tarafların masaya oturması gerektiğini ifade etti.

Kuralların, çalışma koşullarının ve tarafların sorumluluklarının açık biçimde belirlenmesi gerektiğini kaydeden Oda, ardından ehliyet ve izinlendirme mekanizmaları başta olmak üzere toplu taşımacılığın genel çerçevesinin yeniden ele alınmasını istedi.

KTEZO, öğrenci taşımacılığı için güvenli, kurallı ve sürdürülebilir bir sistem kurulmasına yönelik çalışmaların derhal başlatılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Günü kurtaranların geleceği karartmasına müsaade edilmemelidir. En kötü kural kuralsızlıktan iyidir” ifadelerine yer verildi.