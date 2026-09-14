Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun öğrenci taşımacılığı sektörüne ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Topaloğlu, Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarının taşımacıların gerçek sorunlarını ortaya koymadığını, aksine kamuoyunda taşımacılar aleyhine yanlış bir algı yaratıldığını belirtti. Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, özellikle taşımacıların ödemeleriyle ilgili yaşanan sorunların, sorumlusunun Maliye Bakanlığı olduğunu vurgulayarak, Maliye Bakanı Özdemir Berova’yı sert biçimde eleştirdi.

Topaloğlu, taşımacıların aylardır hak ettikleri ödemeleri, yasal taşıma sözleşmelerini ve sektörün temel sorunlarını gündeme taşıdığını ancak Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili makamların çözüm üretmediğini kaydetti.

“Sorumluluk Maliye Bakanlığı’nda”

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, taşımacıların ödemelerinin aksamasına rağmen hükümetin sorunun kaynağına inmek yerine kamuoyunun dikkatini ücret artışı tartışmasına çekmeye çalıştığını savundu.

Ödemeler konusunda doğrudan sorumluluğu bulunan Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın sessiz kalmasını eleştiren Topaloğlu, taşımacıların alın terinin ve emeğinin siyasi açıklamalarla değersizleştirilemeyeceğini ifade etti.

Topaloğlu, hükümetin taşımacıları hedef göstermek yerine, aylardır çözülemeyen ödeme sorunlarının hesabını vermesi gerektiğini belirterek, “Taşımacıyı suçlayarak sorumluluktan kaçamazsınız” mesajı verdi.

Kar-İş Başkanı Topaloğlu, Temmuz 2026 itibarıyla, geçen yıldan bu yana taşımacıların ödemelerinde ve yasal taşıma sözleşmelerinde birçok sorun yaşandığını söyledi.

Topaloğlu, konuya ilişkin çözüm önerilerini ilgili makamlara sunduklarını ancak yaptıkları girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Temmuz 2026 ayı itibarıyla, geçen yıldan bu yana hem taşımacıların ödemelerinde hem de yasal taşıma sözleşmelerinde yaşanan birçok sorunu masaya yatırıp çözüm önerilerimizle birlikte yapmış olduğumuz tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığını bir kez daha kamuoyu önünde hatırlatırız.”

“Tek derdimiz ücret artışı değil”

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, taşımacıların tek talebinin ücret artışı olmadığını da vurguladı.

Sektörün güvenli, sürdürülebilir ve yasal zemine oturtulmuş bir taşımacılık sistemi talep ettiğini belirten Topaloğlu, taşımacılığın başlatılmamasının çözüme kavuşturulmayan sorunların sonucu olduğunu kaydetti.

Topaloğlu, taşımacıların yalnızca zam isteyen bir kesim gibi gösterilmesinin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, “Tek derdimiz artış değildir. Taşımacılığa başlamama kararımızın arkasında çözülmeyen temel sorunlar bulunmaktadır.” dedi.

“Sorun bizden değil, hükümetten kaynaklanıyor”

Öğrenci velilerine de seslenen Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, yaşanan sorunların taşımacılardan kaynaklanmadığını savundu.

Topaloğlu, “Söz konusu sorunlar bizden değil, hükümetten kaynaklanıyor. Araçlarımızın bakımı elden geldiğince yapılıyor, denetimlerden kaçmıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Topaloğlu, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun taşımacıları hedef alan veya sektörün gerçek sorunlarını geri plana iten açıklamalar yapmak yerine, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile birlikte ödeme sorunlarını çözmeye odaklanması gerektiğini belirtti.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümetin artık açıklama ve suçlama yerine somut adım atmasını istedi. Topaloğlu, taşımacıların hak edişleri ve yasal sözleşmeleriyle ilgili sorunlar çözülmeden öğrenci taşımacılığının sağlıklı biçimde başlatılamayacağını vurguladı.