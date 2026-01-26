“Meclis tasdik makamı değildir, bu protokol dayatmadır”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı arasında imzalanan Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının (KKTC-UCVA) Kurulmasına İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı üzerine Meclis kürsüsünde konuştu.

Akansoy, ülkede ihtiyaç duyulan verilerin bir araya getirilerek elektronik ortamda merkezileştirilmesinin ve bu yolla halka hızlı hizmet verilmesinin önemli bir içerik taşıdığını söyledi. Ancak UBP hükümetinin bu tür ikili protokolleri “dayatma” şeklinde Meclis’e getirdiğini kaydeden Akansoy, “Meclis hiçbir zaman bir tasdik müessesesi değildir. İkili görüşmelerle çeşitli konuların Meclis’e gelmesi bir egemenlik sorunudur, bir siyasi irade sorunudur, KKTC Meclisi’nin göz ardı edilmesi sorunudur” dedi.

Bu protokol düzeni anlayışıyla yerel uzmanların geliştirilemeyeceğini vurgulayan Akansoy, “Buna çok dikkat etmek gerekir” ifadelerini kullandı. Akansoy, söz konusu yasa tasarısına CTP’nin vereceği oyun olumsuz olacağını da açıkladı.